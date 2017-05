Chuva põe todos os distritos do continente sob aviso amarelo

Entre as 11h e as 21h desta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê "condições favoráveis para a ocorrência de aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo e para a ocorrência de trovoada e rajadas de vento forte".

O aviso 'Amarelo' é o terceiro mais grave de uma escala de três e indica situação meteorológica para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje uma descida da temperatura no litoral a norte do cabo Mondego.

A cidade mais quente deverá ser Évora, com 35 graus, seguindo-se Beja, Castelo Branco e Santarém, com 34º, Vila Real, com 32º, e Bragança, Coimbra e Lisboa, com 31º.

Para o Porto, está prevista uma temperatura máxima de 29º e para Faro 26º.