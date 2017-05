Arquivado inquérito à morte de David Duarte, que morreu em S. José por falta de médico

O Ministério Público arquivou o inquérito à morte de David Duarte, de 29 anos, que morreu num fim de semana de dezembro de 2015 no Hospital de S. José, em Lisboa, por falta de médicos. Esta quinta-feira, em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa informa que não foram violadas as leis da medicina.

“Relativamente às responsabilidades políticas e civis ou administrativas por parte de dirigentes e administrações regionais ou setoriais, de Ministérios, entendeu o MP que as mesmas resultam de ato ou omissão no desempenho de cargo ou função e não de ato ilícito, culposo e punível”, lê-se no comunicado. “Relativamente aos profissionais de saúde, em nenhuma das condutas médicas efetuadas (seja na avaliação, seja no percurso do internamento) resultou indiciado que estes tivessem violado as leges artis”, acrescenta.

Cristina Malhão, advogada da família de David Duarte, diz-se "surpreendida" pelo despacho de arquivamento da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. "Ainda não o li. Vamos analisá-lo com tempo e depois faremos as nossas conclusões", afirmou ao Expresso.

David Duarte morreu na madrugada de domingo para segunda-feira do dia 14 de dezembro, após ter dado entrada no hospital de São José na sexta-feira anterior, com uma hemorragia provocada pela rotura de um aneurisma. A ausência de uma equipa especializada em neurocirurgia vascular disponível para o operar durante todo o fim de semana - ainda que o seu estado de saúde tenha sido considerado urgente - terá sido um dos fatores que levou à sua morte.

Um ano depois, em dezembro de 2016, o Expresso revelou que três relatórios de peritagens pedidas pelo Ministério Público e pelo Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) à morte de David Duarte garantem que não houve negligência na assistência prestada ao jovem de 29 anos no Hospital de São José. Os documentos atestam que foram cumpridas “as boas práticas clínicas”; que os administradores hospitalares tentaram resolver o problema mas que a tutela não tomou uma decisão - pagar mais aos enfermeiros da equipa que há dois anos não aceitavam estar de prevenção à noite, aos fins de semana e feriados.