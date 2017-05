Nunca tantos otorrinos estiveram em Lisboa

À 13ª edição foi de vez. Portugal conseguiu receber o congresso internacional de audição dedicado ao tratamento da surdez nos mais novos. Numa parceria entre público e privado, o evento junta em Lisboa, de quinta-feira a domingo, a excelência clínica da área. Ao todo são 1600 especialistas, 90% estrangeiros.

Para a realização em Portugal do congresso, onde é analisado tudo o que respeita à possibilidade de dar ou devolver a audição a quem vive no silêncio, contribuiu a união de esforços entre o sector público e o sector privado. O evento tem como presidentes os otorrinos Carlos Ribeiro, do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa, e João Paço, da Cuf Infante Santo, em Lisboa.

Em termos técnicos, os 1600 participantes vêm ouvir as experiências de cada um sobre a utilização dos implantes cocleares pediátricos, o pequeno dispositivo capaz de dar uma segunda vida a quem não ouve. "Teremos a nata dos profissionais que se dedicam a esta área, otorrinos, terapeutas da fala, audiologistas... Vamos divulgar os implantes que colocamos em Portugal e aprender muito com quem tem casuísticas brutais sobre quais são os implantes mais novos, as complicações que tiveram em cirurgias ou a performance de colocação dos implantes, por exemplo", explica João Paço.

Em Portugal são colocados anualmente 220 a 230 implantes, pouco quando comparados com o resto da Europa. Espanha, por exemplo, faz mil cirurgias por ano. Por cá, as intervenções, pediátricas e de adultos, são asseguradas em centros de referência nacional: nos Hospitais de Coimbra e em Lisboa, no 'consórcio' público-privado formado pelos hospitais Dona Estefânia, Egas Moniz e Cuf Infante Santo.

Nas unidades públicas, os implantes são pagos pelo Estado e na CUF pelos seguros ou subsistemas de saúde. A cirurgia custa em média 20 a 30 mil euros, demora cerca de duas horas e requer um acompanhamento assíduo da criança ou do adulto a quem foi dada ou devolvida a audição.

Um caso de surdez em mil nascimentos

Em Portugal nasce uma criança surda em cada mil nascimentos, pelo que a maior procura dos implantes é por adultos idosos que perderam a audição e cujas próteses auditivas já não funcionam. Há também casos de perda acidental de audição, por exemplo na sequência de uma meningite.

Ao invés de outras áreas médicas, a colocação de implantes cocleares não tem a capacidade de resposta esgotada, garante o médico João Paço. Tanto no Serviço Nacional de Saúde como na rede privada há profissionais e equipamentos para, por exemplo, tratar também doentes estrangeiros. O congresso pode ser o primeiro passo para esse caminho.