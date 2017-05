MissingManchester

Para mim, terça-feira foi um dia muito estranho: não senti a habitual alegria, a habitual sensação de privilégio por viver e trabalhar numa bela quinta à beira do rio Douro. Ontem comecei e acabei o dia sentindo-me triste, muito triste, e raivoso, seguindo as notícias terríficas sobre o ataque suicida no concerto de Ariana Grande que deixou 22 pessoas – na sua maioria jovens – mortas e outras 59 feridas, no Manchester Arena.



Foi também estranho para mim reconhecer quanto ainda me identifico com Manchester e com a sua gente – apesar de ter deixado aquela cidade há quase 30 anos. É verdade: Manchester tem algo muito especial.



No meio do zapping pelos canais de TV e constantes pesquisas na net, fiquei primeiro horrorizado, e depois revoltado contra o homem (infelizmente também nativo da minha cidade) que foi capaz de trazer o terror e a morte para um concerto cheio de jovens, de meninas adolescentes, ou até pré-adolescentes assistindo com os seus pais. Lembrei-me tantas vezes dos pedidos ultimamente mais comuns da minha filha, Laura, de 12 anos, para eu a levar ver um show de Ariana. Uffa! Lá, se não fosse a graça de Deus, iria eu....

Mas até o final do dia, confesso que a minha frustração e raiva se tinham transformado em orgulho e admiração pelos meus ‘mancunians‘ e a sua firmeza face à confusão e ao caos.



Manchester já conheceu a amargura de ser alvo de ataques terroristas: o Exército Republicano Irlandês Provisional detonou duas bombas perto da Manchester Arena, no centro da cidade – uma em 1992, e outra, de 1500 kg – a maior bomba a ser detonada no Reino Unido desde a II Guerra Mundial – em 1996. Houve feridos, mas não fatalidades: nada como o horror do ataque desta segunda-feira.



ARTSTUDIO

Nas primeiras entrevistas que vi, comovi-me logo com a solidariedade, generosidade e sentido de comunidade que testemunhei: uma menina de talvez 16 anos que tinha estado no concerto chorou, frustrada por não ter podido fazer mais para ajudar outras jovens a saírem da Arena; com a notícia de que os médicos e enfermeiros do Manchester Royal Infirmary e do Royal Manchester Children’s Hospital vieram logo todos a trabalhar mal souberam do ataque; da reação imediata dos residentes vizinhos destes hospitais a fazerem fila para doar sangue, ou de outros que ofereceram quartos, nas suas casas, às pessoas que estavam na Arena e não tinham conseguido sair da cidade na noite anterior, ou a quem tinha vindo para Manchester ao ouvir a notícia à procura de família ou amigos que tinham estado no show.



Em todas estas noticias, houve uma mensagem constante passada pelos entrevistados: não vamos aceitar a derrota; vamos continuar as nossas vidas; e nos piores dos tempos vão ver como nós ajudamos uns aos outros.

Para mim, estas qualidades são típicas de uma região onde cresci, e onde nasceu a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, que criou fartura para alguns e pobreza para outros. O espírito de solidariedade entre famílias e vizinhos nas cidades das fábricas e das minas não existiu por acaso: era necessário.



Apesar de ser mais conhecido em Portugal pelos seus famosos clubes de futebol e bandas como Oasis, The Smiths e New Order, Manchester também produziu algumas figuras-chave na história da conquista de igualdade na sociedade britânica: Emmeline Pankhurst, era líder do movimento sufragista e conseguiu o sufrágio feminino, e David Lloyd George, o último primeiro-ministro do Partido Liberal.



Hoje, no meio da tristeza da chacina, foi inspirador ouvir as palavras do poeta Longfella (Tony Walsh) lidas para centenas de ‘mancunians’ numa vigília pelos mortos em frente á Câmara Municipal, em Albert Square: “Não aceitamos a derrota e não queremos a vossa pena, porque aqui é o lugar onde ficamos juntos, mantendo um sorriso nos nossos rostos. ‘Mancunians’ para sempre! Escolhem o amor!”