Temperaturas altas podem aumentar risco de diabetes durante a gravidez

Um grupo de cientistas do St. Michael's Hospital e da Universidade de Toronto, no Canadá, investigou a possível conexão entre a temperatura do ar e o risco da diabetes nas mulheres grávidas e chegou à conclusão de que este risco aumenta com a subida das temperaturas. .

O estudo analisou 555.911 nascimentos de 396.828 mulheres durante um período de 12 anos, de 2002 a 2014. As temperaturas exteriores demasiado frias foram definidas como uma média de 10 graus e as temperaturas quentes como 24 graus.

A mulheres analisadas viviam na área metropolitana de Toronto e tinham uma idade média de 31 anos, tendo sido expostas às diferentes temperaturas durante 30 dias antes de serem rastreadas. No final desse período de tempo, o que se pôde observar foi que a chamada diabetes gestacional se manifestou em 4,6% das mulheres que tinham sido expostas a temperaturas frias, contra 7,7% para as mulheres que tinham sido expostas a temperaturas quentes.

"Para limitar ainda mais a nossa análise para gravidezes na mesma mulher, eliminámos uma série de fatores como a etnia, rendimento, atividade e hábitos alimentares, que poderiam variar entre duas mulheres diferentes" explica um dos autores principais do estudo, Joel Ray.

Aumento de 6% a 9% no risco da doença

O cientista confirma que se observou "uma relação direta entre a temperatura externa e o risco de diabetes gestacional entre cerca de 400.000 mulheres". Assim, cada aumento de 10 graus na temperatura do ar "foi associado com um aumento relativo médio de 6% a 9% no risco de diabetes gestacional ", afirma a autora principal do estudo, Gillian Booth.

A diabetes na gravidez afeta uma em cada vinte grávidas e na maior parte das mulheres desaparece quando a gravidez termina. Mas as grávidas que tiveram diabetes gestacional apresentam uma maior probabilidade de desenvolverem diabetes Tipo 2 alguns anos mais tarde. A patologia ocorre quando as hormonas na placenta desencadeam resistência à insulina, o que significa que os níveis saudáveis de açúcar no sangue não podem ser mantidos.

Gillian Booth e a sua equipa afirmam que, embora tenham estudado uma única região geográfica (a área metropolitana de Toronto), a sua descoberta pode ser generalizada a outras regiões do mundo.Os cientistas alertaram também para o possível aumento de casos da diabetes gestacional por causa do aquecimento global.