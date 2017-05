Deco recebe por dia centenas de denúncias de cobrança de dívidas prescritas

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor esclarece que o consumidor deve estar informado para poder invocar por escrito a prescrição da dívida antes de a pagar

A Deco revelou, esta terça-feira, que recebe todos os dias centenas de denúncias de casos de cobranças de dívidas prescritas e aconselha os consumidores a invocarem por escrito a prescrição junto da entidade prestadora do serviço.

Em declarações à Lusa, Ingrid Pereira, jurista do gabinete de apoio ao consumidor da Deco, explica que o consumidor deve estar informado para poder invocar a prescrição da dívida antes de a pagar, um prazo que no caso dos serviços públicos essenciais (água, luz, telecomunicações e gás) é de seis meses.

"Temos recebido muitas denúncias e reclamações de consumidores pelo facto de estarem a ser cobradas dívidas relativamente a serviços públicos essenciais com antiguidade superior a seis meses.(...) O conselho que damos é que o consumidor deve invocar por escrito a prescrição, junto da entidade prestadora do serviço, pedindo a anulação do valor", explica.

A jurista da Deco – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – sublinha ainda que a carta, com aviso de receção, a invocar a prescrição deve ser enviada pelo titular do contrato para a entidade prestadora de serviço antes de ser feito qualquer pagamento.

"Por vezes as pessoas contactam-nos mas já pagaram a dívida. Se ela for paga é como que um assumir do valor e, logo, não pode o consumidor invocar depois a prescrição", acrescenta.

A especialista sublinha ainda que, no caso das taxas moderadoras aos serviços públicos de saúde, o prazo é de três anos e, nos serviços de saúde prestados pelos hospitais privados a prescrição ocorre dois anos depois do serviço prestado.

"As empresas podem fazer essa cobrança, mas não estão a cobrar de forma atempada. O consumidor é que tem de invocar a prescrição para poder beneficiar dela e solicitar a anulação dos valores", realça.