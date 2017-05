Seguradoras desconfiam de rede especializada em simulação de sinistros

Peritos suspeitam de redes profissionais que utilizam condutores kamikazes contratados para fingir acidentes, sobretudo no ramo automóvel, com recurso a a viaturas furtadas. Fraudes com seguros estimadas em €160 milhões/ano

Associação Portuguesa de Seguros (APS) suspeitam de perdas de mais €30 milhões por ano em sinistros fraudulentos no ramo automóvel e multirriscos, num sector que que a peritagem apenas se consegue comprovar a 13% e 4%, respetivamente, dos sinistros suspeitos, num total estimado de 70 mil fraudes, que poderão chegar aos € 160 milhões de pagamentos indevidos.

Segundo o “Jornal de Notícias”, os acidentes simulados serão provocados por condutores kamikazes, contratados por redes profissionais, pagos a € 2 mil por acidente encenado. Manuel Castro, do Conselho Diretivo da Câmara Nacional de Peritos Reguladores (CNPR), as redes são complexas e hierarquizadas, com dezenas de participantes, dirigidas por “por um cabecilha, que funcionam em conivência com stands automóveis, oficinas, centros de inspeção, além dos operadores no terreno.

Os denominados kamikazes utilizam equipamentos de proteção, quando se lançam contra muros ou derrapam ribanceiras para provocar os acidentes, em geral de carros de gama média e alta, com seguros de danos próprios, bem como o proprietário do caso em caso de ferimentos.

Rui de Almeida, presidente do CNPR, adverte que quanto mais dinheiro as companhias pagarem em indemnizações de falsos sinistro, mais caros são os prémios de seguros, o que afeta todos os segurados. Embora este tipo de fraudes não seja exclusiva do sector, o ramo automóvel, com um volume de negócio de € 1,4 milhões/ano, é o mais visado. As redes socorrem-se de carros furtados ou compra de salvados no estrangeiro, viciando posteriormente os registos de identificação.

Segundo dados da APS, em 2015 os número de acidentes premeditados foi superior a 60 mil e custos de €140 milhões. Uma das batalhas da CNPR é a certificação obrigatória da atividade, dado neste momento ser um mercado livre em que “qualquer um pode ser perito”, defende Rui de Almeida.