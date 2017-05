Retomadas buscas de menor desaparecido na praia de São Torpes

As autoridades marítimas retomaram na madrugada desta segunda-feira as buscas para encontrar o menino de 10 anos, que este domingo à tarde desapareceu na praia de São Torpes, Sines, quando nadava com o pai. Apesar de a época balnear já ter começado, a praia ainda não é vigiada, desconhecendo-se o motivo pelo qual o rapaz deixou de ser visto em poucos minutos após o pai ter saído do mar.

A operação para encontrar o menor foi alargadas ao largo de quatro milhas da costa e está a ser conduzida pela Polícia Marítima, através de uma lancha semirrígida salva-vidas, duas motos de água e ainda um helicóptero da Força Aérea.

Em terra, entre Sines e Porto Covo, as buscas estão também a ser conduzidas pela Polícia Marítima em colaboração com a Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

Até agora, não foi apurado o motivo do súbito desaparecimento da criança, mas o facto de ser uma zona de declives de areia poderá ser uma das explicações possíveis.