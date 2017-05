Família Moreira queixa-se de prejuízo ao longo de 16 anos

Quatro dias após a revelação que a maior parte dos terrenos da empresa da Selminho estão registados duplamente registados em nome da Câmara do Porto e da família Moreira, a imobiliária queixa-se, esta segunda-feira, que tem sido prejudicada pela autarquia “ao longo dos últimos 16 anos”, garantindo que “as recentes ações” da autarquia “em nenhum momento” a beneficiaram.

Num esclarecimento escrito enviado à agência Lusa, a Selminho-Imobiliária, Lda afirma que comprou o terreno na Calçada da Arrábida, em 2001, quando este tinha “capacidade construtiva”. A empresa alega que cumpriu “todos os formalismos legais”, quando através de um operador de mediação imobiliária foi apresentada à família uma proposta de venda de um terreno, propriedade de João Batista Ferreira e sua mulher, em nome de quem se encontrava devidamente registado na conservatória do registo predial.

A Selminho refere ainda ter na repartição das finanças obtido certidão matricial, “na qual se verificava que o terreno se encontrava também devidamente averbado em nome do vendedor”, afirma.

“Constituída em 1974” pelo pai do presidente da Câmara do Porto e que tem atualmente como sócios Rui Moreira, atual presidente da autarquia, e os seus sete irmãos, a Selminho sustenta que o terreno em causa “foi adquirido por escritura pública em julho de 2001, sendo apresentados ao notário para arquivo os referidos documentos, bem como a guia de pagamento do imposto de transmissões”.

Face à garantia da gerência da imobiliária de cumprimento “todos os formalismos legais”, a Selminho avisa que a empresa e os seus sócios“ não deixarão nunca de lutar pela salvaguarda do seu bom nome”.

Este esclarecimento surge após ter sido revelado pelo jornal "Público", na semana passada, que uma parcela de 1621 metros quadrados que integra a área total de mais de 2200 metros quadrados apresentada pela Selminho para construção é, afinal, municipal.

Esta informação foi apurada pelos próprios serviços da Câmara do Porto, que indicam que “a inclusão destas áreas em operação urbanística carece de prévio procedimento de desafetação do domínio público para registo na Conservatória do Registo Predial e cedência de ambas”.

Segundo o "Público", a informação técnica, com data de 16 de dezembro de 2016, deixa claro que a análise dos registos prediais existentes não admite a atribuição de direitos de construção à Selminho”, porque, “na sua conclusão, esses terrenos são do domínio público”, escreveu o matutino, adiantando que a Câmara do Porto manteve esta informação “reservada ao gabinete da presidência e aos serviços jurídicos” – o que a autarquia nega.

No âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) que se encontra em vigor desde 2006, o terreno em causa, localizado na Calçada da Arrábida, perdeu capacidade construtiva por ter sido classificado como escarpa, o que levou a Selminho a avançar para tribunal contra a Câmara. O processo judicial terminou em 2014, pouco depois do início de mandato de Rui Moreira, com um acordo entre as partes no qual a autarquia ou devolve a capacidade construtiva ao terreno, no âmbito da revisão do PDM em 2018, ou será criado um tribunal arbitral para definir um eventual direito a indemnização à imobiliária.

No caso mais polémico do atual mandato autárquico, Rui Moreira é acusado pela oposição de falta de ética e transparência, tendo a condução do processo levado a CDU a apresentar uma denúncia na PGR, no final de 2016.

A “2.ª Adenda ao Compromisso Arbitral”, efetuada no início deste ano, remete para “25 de março de 2018” – data em que “deverá estar concluída” a revisão do Plano Diretor Municipal – a hipótese de a empresa reivindicar uma compensação financeira relacionada com a capacidade construtiva do terreno.

A empresa garante ainda que “a ação nos tribunais prendia-se apenas e só com a capacidade construtiva, tenso sido entendimento de ambas as partes que até conclusão do novo PDM não era possível avaliar os prejuízos sofridos pela Selminho”.

A tomada de posição da imobiliária vem de encontro à defesa feita, ma passada quinta-feira, pelo Movimento Independente em prol de Rui Moreira, advertindo que ao longo dos últimos 16 anos a família do presidente da Câmara foi prejudicada e não beneficiada no processo. O movimento que suportou a candidatura de Moreira lembra que ao longo da década de litigância na gestão de Rui Rio, nunca a Câmara alegou a propriedade ou o duplo erro de registo de propriedade, situação só detetada em dezembro pelos serviços internos da autarquia. “E Rui Moreira nunca usou a sua posição para reverter a situação, tanto mais que está prejudicado e não beneficiado”.

Erro incomum?

A assessoria da Câmara do Porto adiantou ao Expresso que erros de duplicação de registos acontecem “com alguma frequência”, por lapsos dos serviços ou falta de cruzamento de dados de contratos cessantes e novos registos, dado os registos antigos não estarem ainda em suporte digital, “tal como a cartografia da cidade”.

Nuno Santos, adjunto do líder autárquico, refere, a título de exemplo, que este é um caso semelhante ao que ocorreu com a Quinta da Bonjóia, propriedade da autarquia desde 1995 para acolher a Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto. “Só quando foi decidida a sua extinção, em 2014, por não cumprir os critérios da troika, é que os serviços detetaram que parte dos terrenos figuravam em nome da Câmara e do antigo proprietário”, avança o assesssor, “um conflito esclarecido pelo Tribunal Admnistrativo a favor da autarquia.

O recurso a uma aclaração do Tribunal Administrativo será ainda a vida para dirimir a duplicação de registos da Selminho/Câmara do Porto, após os serviços jurídicos internos e um parecer externo solicitado pela autarquia “apontar que ambos os registos estão legais”, assegura a assessoria.