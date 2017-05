Ou arranjamos um novo planeta ou não sobrevivemos, diz Stephen Hawking

O físico britânico Stephen Hawking defende que temos apenas um século à nossa frente para encontrar um novo planeta onde possamos viver, se quisermos que a espécie humana sobreviva, explicou o cientista no programa da BBC "O mundo de Amanhã", citado pela revista Wired. São vários os factores que nos obrigarão a essa busca se quisermos sobreviver: alterações climáticas, a possibilidade de queda de um asteróide no planeta, epidemias e crescimento da população.

"Acredito piamente que devemos começar a procurar possíveis alternativas para se viver. Estamos a ficar sem espaço no planeta Terra. Precisamos de acabar com as limitações tecnológicas que nos impeçam de viver num outro lugar no Universo. Não sou o único com esta visão e muitos dos meus colegas irão falar sobre o tema no próximo mês, no Starmus", disse, referindo-se ao Starmus IV Festival, que se realiza na Noruega.