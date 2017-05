Nós, os suicidas do catolicismo

Quando João Bénard da Costa (1935-2009) faleceu há oito anos, a esmagadora maioria dos obituários foram escritos através do ângulo do cinema, através da imagem apolítica do “Sr. sétima arte” – a imagem que marcou a vida de Bénard a partir de 1980 (Cinemateca). É verdade que nos anos da democracia consolidada a figura de Bénard acabou por se fundir com o cinema. Bénard passou a ser sinónimo de textos entusiásticos sobre Ford ou Renoir. Apesar de não apreciar o seu estilo gongórico, nunca esquecerei essas lições de cinema, sobretudo as da RTP2. Todavia, reduzir Bénard ao cinema é entrar por um caminho de amnésia selectiva, é reduzi-lo a uma presença estética sem vida cívica; reduzir Bénard à caricatura do “homem do cinema” é esquecer a sua coragem cívica durante o Estado Novo. Antes de ser um homem do cinema no pós-25 de Abril, Bénard da Costa foi uma das grandes figuras de um dos grandes movimentos de resistência ao Estado Novo: o catolicismo renovado e liderado por D. António Ferreira Gomes, Alçada Baptista, Sá Carneiro, Pinto Leite, Francisco Sousa Tavares, Sophia, e, claro, Bénard. Apesar do seu estilo de escrita vago e carregado de estados de alma uivantes, Bénard esteve muito longe de ser um homem sem presença corpórea na resistência ao Estado Novo.

A traição (I)

Para se compreender a geração de Bénard, que se empenhou em separar o catolicismo do salazarismo, há que compreender a geração anterior, a geração de Cerejeira, que aceitou com entusiasmo ou com passividade a fusão das palavras salazarista e católico. É esse aliás o ponto de partida da autobiografia política de Bénard da Costa, “Nós, os Vencidos do Catolicismo”:

“todos os que eram católicos salazaristas eram também. E todos os que eram da oposição não andavam em missas. Foi só no meu sexto ano (Liceu Pedro Nunes, 1951-1952) que encontrei um amigo que era católico e anti-salazarista”.

Porque é que a maioria dos católicos portugueses, a começar na família de Bénard (o pai era o único não salazarista), era partidária do regime? Porque o catolicismo português traiu o evangelho, replicando a traição do catolicismo francês instrumentalizado por Maurras e Barrès. Não é preciso um doutoramento em exegese bíblica para se compreender que o nacionalismo (de Salazar a Le Pen) constitui o pecado da idolatria pagã, pois representa uma nacionalização e uma relativização da verdade; o nacionalismo é o ídolo, o bezerro de ouro, o deus com forma material e de fidelidade tribal que destrói o universalismo do Deus único e a consequente irmandade de todos os homens. Desde o código levítico e deuteronómico até às cartas de São Paulo (sobretudo Gálatas), a Bíblia não pode ser mais clara: “ama o estrangeiro”. Não é possível haver um nacionalismo com caução católica. Ponto final. Mas esta evidente contradição não incomodou a esmagadora maioria dos católicos em Portugal. No contexto pós 1910 e sobretudo no contexto pós 1926, o catolicismo português esqueceu esta herança bíblica e paulina (a base do direito natural, do habeas corpus, dos “direitos humanos”) e redefiniu-se através do autoritarismo maurrasiano de Sardinha (integralismo) e Salazar. Para desespero dos católicos liberais como o Conde de Samodães e para enorme conforto dos salazaristas, o catolicismo passou a ser sinónimo automático de salazarismo. Sim, é verdade que existia um contexto de medo e violência a motivar esta adesão católica ao Estado Novo. A intolerância jacobina da I República (padres presos e assassinados, ordens expulsas, igrejas e procissões arrasadas, experiências eugenistas em jesuítas, legislação que imitava Émile Combes), a violência do reviralho, o fantasma da URSS e a violência anti-católica dos republicanos na Guerra Civil Espanhola criaram um clima de medo que empurrou a maioria católica para o regaço de Salazar. Ou seja, a adesão dos católicos ao Estado Novo não era destituída de sentido. Problema? Esse sentido era tudo menos cristão. Era uma cedência ao medo. Combateu-se o mal com outro mal. De forma anti-cristã, os católicos sacrificaram o juízo moral no altar idólatra de Salazar em troca de segurança.

Moral política

O processo de ruptura de Bénard da Costa com este status quo começou com a presidência da Juventude Universitária Católica (JUC) e com a liderança do jornal desta juventude católica heterodoxa – o “Encontro” (o primeiro número é de 1956), que funcionou como escola jornalística desta geração de “católicos progressistas”: Pedro Tamen, Nuno Bragança, Alberto Vaz da Silva, Manuel de Lucena, Lurdes Pintassilgo, MS Lourenço, Magalhães Mota, João Salgueiro, Nuno Portas, Mário Murteira, Sedas Nunes, Pedro Roseta, Sousa Franco, Jorge Miranda, Vítor Constâncio, Salgado Matos, Sarsfield Cabral, etc. A rebeldia anti-regime da JUC e do “Encontro” explodiu no contexto das eleições de 1958. Quando o jornal do Patriarcado, “Novidades”, tomou posição contra Humberto Delgado, Bénard da Costa liderou a rebelião e arregimentou o famoso abaixoassinado contra a igreja portuguesa. Aliás, esse abaixo-assinado foi a primeira demonstração da revolta católica que entre 1958 e os anos 70 quebrou o consenso salazarista junto dos católicos, pondo assim em causa um dos pilares do regime.

foto Hemeroteca Digital

Porém, a centelha definitiva dos católicos não foi Delgado, mas sim um bispo – D. António Ferreira Gomes (distinguido pelo Presidente Marcelo há dias). Ferreira Gomes foi a ponte entre a velha geração e esta nova geração de católicos. Por um lado, o bispo do Porto percebia o porquê da adesão católica ao salazarismo. Na sua famosa carta de 1958 dirigida ao ditador, Ferreira Gomes destruiu a legitimidade católica do salazarismo. Mas, antes desse ataque, a carta fez uma confissão elucidativa:

“Lembro bem a comoção e o entusiasmo, o sobressalto de esperança com que acompanhámos os inícios da carreira de E. Exa. Era para nós, afastados da pátria, uma espécie de regaste e reabilitação perante o estrangeiro desprezador”.

Recorde-se que o caos gerado pela I República era tanto que transformou Portugal num sinónimo universal de caos. “Portugaliser” passou a ser um neologismo francês que significava “lançar o caos”. E ainda hoje é possível encontrar ecos desse período caótico em romances estrangeiros como “Nós, os Afogados” do dinamarquês Carsten Jensen. Nesta perspectiva, Salazar era a paz depois da violência republicana. Ora, Ferreira Gomes foi o primeiro católico a dizer que já não estava disposto a pagar o preço desta ordem salazarista, foi o primeiro a dizer com clareza que o tempo do velho acordo entre os católicos e o salazarismo tinha acabado; esse acordo era cada vez mais uma traição inaceitável da fé; a pobreza e a falta de liberdade do país eram uma ofensa à consciência cristã. Como é que o bispo organizou a sua revolta? Através de um pensamento influenciado por Jacques Maritain, o anti-Maurras. Seguindo esta linha neotomista que consagrava a supremacia dos corpos intermédios da sociedade sobre o Estado e dos direitos inalienáveis da pessoa sobre o direito positivo do Leviatã, Ferreira Gomes criticou o corporativismo de Salazar. Para Ferreira Gomes, a Igreja e todas as outras organizações e sensibilidades da sociedade deviam ter liberdade para criar as suas associações e até partidos sem interferência do “Moloch paternalista”.

Depois de um grande escândalo político e diplomático, Ferreira Gomes acabou no exílio, dando assim um mártir a Bénard e à nova geração. As ondas de choque não se fizeram esperar. Rebentou logo em 1959 o golpe militar da Sé, uma intentona falhada de oficiais católicos contra o regime.

1958-1959 foi o ponto sem retorno. A ideia de que aqueles que iam à missa não podiam criticar Salazar começou a fazer parte do passado, até porque esta revolta era alimentada por uma geração de escritores católicos franceses que procuravam anular a traição de Maurras e Barrès. Falo de Maritain, claro, mas também de Mauriac e sobretudo Bernanos. Bernanos foi para católicos como Bénard aquilo que Orwell foi para jovens de esquerda como Vasco Pulido Valente. Se Orwell ensinou a Pulido Valente que “ser de esquerda” não era o mesmo que apoiar a violência jacobina (Espanha) ou comunista (URSS), Bernanos ensinou a Bénard que “ser católico” não era o mesmo que apoiar os ditadores que alegadamente defendiam os valores cristãos (Franco, Salazar). Com Orwell e também com Camus, Pulido Valente procurou restabelecer a ligação entre esquerda e liberdade, recusando o caminho totalitário da maioria dos intelectuais de esquerda desta geração. Com Bernanos e também com Maritain e Mauriac, Bénard e companhia procuraram restabelecer a ligação entre catolicismo e a liberdade, recusando a fusão entre catolicismo e salazarismo. Seguindo o exemplo prático de D. António Ferreira Gomes e o modelo intelectual de Bernanos, Bénard da Costa e o seu grupo colocaram um ponto final no dilema da sua juventude: entre a lealdade à consciência cristã e a lealdade à pátria, optaram pela primeira; entre a lealdade a Jerusalém e a lealdade a Atenas, optaram pela primeira, até porque o Vaticano se encontrava em processo de renovação.

Durante os anos 60 e início dos anos 70, multiplicaram-se os manifestos (ex.: Manifesto dos 101), os panfletos clandestinos (ex.: GEDOC, “Igreja Presente”, “O Direito à Informação”, “Os Sete Cadernos sobre a Guerra Colonial”, “O Boletim anti-Colonial”), as revistas (ex.: “A O Tempo e o Modo”), as cooperativas (Pragma), os grupos de debate (ex.: Grupo da Luz) e as vigílias católicas (ex.: Capela do Rato) contra a ditadura e contra a guerra colonial. Os nomes envolvidos nestas acções falam por si: Alçada e Bénard, Tamen, Ruy Belo, Nuno Bragança, os Vaz da Silva, Manuel de Lucena, Lurdes Pintassilgo, João Salgueiro, Nuno Portas, Mário Murteira, Sedas Nunes, Sousa Franco, Jorge Miranda, Vítor Constâncio, Salgado Matos, Sarsfield Cabral, Francisco Sousa Tavares, Sophia, Nuno Teotónio Pereira, Maria Serra Lopes, Lindley Cintra, Xavier Pintado, Rogério Martins, Júlio Castro Caldas, Van Zeller, D’Orey, Lino Neto, Ribeiro Telles, Joaquim Pires de Lima, José Roquete, Galvão Telles, Vítor Wengorovius, António Guterres, Marcelo Rebelo de Sousa, Diogo Lucena, Miguel Beleza, Carlos Santos Ferreira, Pedro Roseta, Guilherme Oliveira Martins, entre outros. A estes nomes deve-se ainda acrescentar os católicos da Ala Liberal (ex.: Sá Carneiro, Pinto Leite, Magalhães Mota). Esta avalanche significa que os filhos do regime estavam a matar literalmente o pai. Aquela que devia ser a segunda geração de salazaristas estava a rejeitar o salazarismo, destruindo assim o futuro do regime. Bénard da Costa é um bom exemplo desta implosão: oriundo de uma família privilegiada do status quo, Bénard entrou em rota de colisão com esse status quo que começava na sua própria família alargada. E Bénard agravou essa ruptura com o regime a partir do momento em que alargou a ruptura à Igreja, que abandonou ainda nos anos 60.

Moral artística

A primeira série (1963-69) da revista “O Tempo e o Modo” foi a grande plataforma deste renascimento católico. Alçada (director e patrão) e Bénard (chefe de redacção) juntaram ali uma geração que se sentia presa numa tenaz de ferro formada pelos autoritarismos à direita e pelo comunismo à esquerda. Como dizia Bénard, não se calavam perante a opressão de Salazar, mas também não se calavam perante as chamas de Budapeste e de Praga. Note-se que esta tenaz de ferro era reforçada pela hegemonia avassaladora do PCP no campo cultural. Alçada, Pulido Valente e António Barreto falavam mesmo numa ditadura intelectual do PCP para descrever o sufoco comunista que era o debate intelectual em Portugal. Não, o predomínio da vulgata marxista e neorealista sobre as nossas cabeças – algo que ainda dura em 2017 – não é uma realidade pós-25 de Abril, é pré-25 de Abril.

fotos arquivo “a capital” e getty

O cerco comunista marcou sempre a vida da “O Tempo e o Modo”. O PCP e os seus anexos culturais, dos diários como “Diário de Lisboa” às revistas como a “Seara Nova”, nunca esconderam o incómodo provocado pela revista de Bénard e Alçada. Se os salazaristas ficaram incomodados com o fim da relação umbilical entre catolicismo e salazarismo simbolizada pela “O Tempo e o Modo”, os comunistas também ficaram incomodados com o corte deste cordão umbilical, porque assim já não podiam arrumar os católicos num único bloco, já não podiam usar a palavra “católico” como sinónimo imediato de “salazarista”; a actividade de Alçada e Bénard mostrava que uma parte das direitas começava a criar credenciais anti-Salazar, beliscando assim o monopólio moral das esquerdas sobre o pedigree oposicionista.

O choque da revista com “o fascismo do anti-fascismo” (Sophia) foi evidente sobretudo na secção de Artes e Letras liderada por Bénard. Este fascismo invertido era suportado pelo dogma neorealista consagrado pelo próprio Cunhal em 1954. Num texto intitulado “Cinco Notas”, que segue à risca a ortodoxia estalinista de Andrei Jdanov, o líder do PCP deixou claro que não se podia dar méritos artísticos aos criadores que não estivessem ao lado da “classe ascendente” e que se limitassem a “falar de si e dos seus mesquinhos problemas”; não estar ao lado do “proletariado” e da sua vanguarda só podia ser sintoma de uma evidente “desorientação, degeneração, corrupção, anarquia, egoísmo, devassa sensualidade, pavor do futuro”. Na prática, isto significava o seguinte: criticar Alves Redol ou Soeiro Pereira Gomes só podia ser um sintoma de fascismo; elogiar Agustina e ou Vergílio Ferreira só podia ser um sinal inequívoco de fascismo. O fascismo do anti-fascismo, que continua vivo em grande medida, representava assim a destruição da honestidade intelectual na apreciação de livros e filmes. Se abordasse uma família poderosa do norte (Agustina), um escritor seria automaticamente criticado, pois estava a eternizar a divisão de classes; nem sequer era preciso ler o livro para o classificar de reaccionário. Se abordasse um grupo de jovens portugueses a divertir-se em Paris (Fernanda Botelho), um autor seria automaticamente criticado, pois estava a promover o escapismo burguês; nem sequer era preciso ler o livro para o classificar de mesquinho, degenerado ou egoísta. Se questionasse a utilidade política do romance enquanto género (Nemésio em “Mau Tempo do Canal”), um autor seria logo criticado; nem sequer era preciso ler o livro para o classificar de inimigo da classe trabalhadora. Se fosse oriundo de um meio social privilegiado (Ruben A.), um autor sabia que não podia contar com a boa fé da crítica, ao invés do autor nascido num arrabalde como Carnaxide ou Póvoa de Santa Iria. Em sentido inverso, quando relatavam a miséria dos camponeses da lezíria ou da seara, os autores neorealistas eram logo considerados brilhantes, fosse qual fosse o seu mérito literário, fosse qual fosse a profundidade das suas personagens. Nas páginas livres da “O Tempo e o Modo”, Bénard rasgou com este dogma, exigindo que os livros fossem avaliados pelos seus méritos narrativos e estéticos e não pela sua mensagem política, não pela sua lealdade ao neorealismo, ao marxismo, ao PCP, à URSS. Se esta mensagem ainda hoje não é bem entendida, em 1965 era a completa iconoclastia. Passava-se o mesmo no cinema. Bénard dizia que um western de John Ford, uma comédia de Billy Wilder ou um thriller de Hitchcock tinham de ser avaliados pela sua dimensão universal e intemporal, não pela sua devoção ou utilidade política. Do lado oposto, Eduardo Prado Coelho argumentava, por exemplo, que o “suspense insuportável” de Hitchcock era uma coisa “gratuita”; o medo e os demónios intemporais do ser humano, explorados por Hitchcock, eram um escapismo inaceitável. Da mesma forma, os críticos neorealistas reduziram a pó o grande filme português desta geração, “Belarmino” de Fernando Lopes. Na “Seara Nova”, Aquilino Ribeiro Machado, filho de Aquilino Ribeiro, desfez o filme. Na “Plano”, Ernesto Sousa insultou Fernando Lopes. A cartilha neorealista exigia filmes educativos para o povo, não o retrato de um boxeur decadente e melancólico que galava miúdas à porta do cinema em vez de andar a distribuir panfletos clandestinos do PCP. Como é que Fernando Lopes se atrevia a descrever o “pobre” errado, o “pobre” que não se interessava por política? Como é que Lopes se atrevia a apresentar uma visão tão trágica, melancólica e, sim, pessimista da natureza humana? Onde é que estava a fabricação da martilogia comunista? Qual era a utilidade política daquele filme tão centrado na melancolia enquanto característica humana e que rejeitava a luta de classes? Seguindo os Cahiers du Cinema e da Nouvelle Vague, Bénard considerou “Belarmino” um milagre, criticando a petulância neorealista. Empoleirado num Povo abstracto, os neorealistas não reconheciam um retrato preciso de um indivíduo pobre em concreto.

A traição (II)

A “O Tempo e o Modo” foi sem dúvida decisiva na criação de um espaço livre da pressão neorealista, mas a verdade é que a revista foi derrotada pelo conformismo marxista e neorealista, que começava na própria redacção da revista. A heterodoxia de Bénard foi muitas vezes vencida pela ortodoxia dos restantes membros da revista. Por exemplo, o primeiro artigo que Pulido Valente apresentou aos editores era uma crítica a um livro de um dos papas do neorealismo, Urbano Tavares Rodrigues. O artigo foi recusado pelo conselho de redacção sob o pretexto de que não era aceitável atacar assim um autor tão “democrático”. De resto, este padrão ficou evidente logo no primeiro número. Como relembrou Guilherme Oliveira Martins, a presença de textos de Agustina e de Herberto Hélder provocaram um tumulto “anti-fascista”. Muitos diziam que “era uma desgraça total: o que é isto? Fomos escolher como autores de eleição gente sem pergaminhos de esquerda!”. A derrota às mãos da vulgata foi consumada em 1969, quando Alçada faz o trespasse da revista para o grupo de maoistas que já dominava a redacção. A derrota mostra como era impossível evitar a linguagem marxista e neorealista no meio intelectual português dos anos 60 e 70.

fotos luís ramos/expresso e miranda castelo/expresso

Para o cristianismo, a derrota é ainda mais trágica quando se percebe que os líderes da revista também estavam dominados pela linguagem marxista. Apesar de criticarem o PCP e a URSS, Alçada e Bénard estavam presos à vulgata marxista. Repare-se por exemplo no famoso ensaio de Alçada, “Peregrinação Interior”. Entre elogios a Mao Tsé-Tung e a Marx, o primeiro volume, “Reflexões sobre Deus” (1972), utiliza pedaços dispersos de marxismo para criticar a “sociedade capitalista”: “estruturas”, “maioria destruída pelas estruturas”, “burguesia instalada”, “desde a idade da pedra os senhores da estrutura social”, “sistema de produção de bens”. Sem dar por isso, Alçada pensava e escrevia com o léxico marxista. Sim, Alçada lutou contra o ódio revolucionário no campo político em nome de um novo catolicismo, mas conduziu essa luta dentro das balizas definidas pelo estruturalismo marxista; não pensou nem escreveu de forma cristã. Estava colonizado pela linguagem marxista, via o mundo através das lentes do Pai Marx. O segundo volume, “O Anjo da Esperança” (1985), já não é tão marxista, mas as marcas de um pensamento materialista e cínico que só reconhece leis físicas (por oposição à dimensão metafísica) continuam presentes. A cultura e a transcendência bíblicas têm uma presença residual nestas centenas e centenas de páginas que revelam um homem perdido. Até ao fim, Alçada quis a quadratura do círculo: encontrar Deus através das vulgatas intelectuais do seu tempo, que eram anti-transcendentes por definição; quis ter um pé no cinismo do tempo e outro pé em Deus. Acabou no vazio.

Esta estrutura mental marxista e/ou materialista era ainda mais evidente em Bénard. Ao contrário de Alçada, Bénard tinha um desprezo visceral pela “democracia cristã” (até por causa da revolução sexual - tema para um ensaio à parte). Seguindo o dogma marxista do final dos anos 60 e início dos anos 70, Bénard via a “democracia cristã” como uma forma “burguesa” da infame “direita” que controlava o pestífero “capitalismo” que se escondia na hipócrita “democracia burguesa”. A par da social-democracia, a democracia cristã era a base das democracias ocidentais e da própria CEE. Mas Bénard e os seus amigos católicos como Bragança e Teotónio Pereira desprezavam este mundo democrático.

Bénard foi aqui influenciado por Emmanuel Mounier. Se Maurras aproximou o catolicismo do radicalismo nacionalista, se Maritain, Bernanos e Mauriac reaproximaram o catolicismo do direito natural e da democracia, Mounier aproximou o catolicismo do radicalismo marxista. A sua revista, “Esprit”, enviesou a leitura do evangelho através de uma linguagem marcada pela vulgata marxista. Na sua acção política concreta, Mounier teve grandes momentos de lucidez e coragem (tal como Bénard), mas no pensamento não se distinguia do radicalismo marxista do seu tempo (tal como Bénard). Mounier tinha a mesma linguagem dos marxistas: era necessário, dizia, uma “revolução” que destruísse a “hipocrisia dos valores burgueses”; partilhava o ódio marxista contra aquilo que apelidava de “liberalismo” tanto da forma política (parlamento, estado de direito) como na forma económica (economia de mercado). Mounier garantia que “a democracia política não é mais do que a máscara de uma oligarquia económica”. Isto nada tem de cristão, é marxismo puro. O estado de direito, a constituição, o parlamento, os direitos humanos eram vistos como meras superstruturas verbais que escondiam a verdadeira realidade, a infra-estruturas económica de opressão do povo às mãos da burguesia. Para Mauriac, era óbvio que esta confusa ingenuidade de Mounier preparava a mesa onde estes católicos progressistas seriam devorados pelos comunistas. Assim foi em França e em Portugal. Entre 1963 e a adesão informal ao centro-esquerda (PS) que data de finais dos anos 70, Bénard não pensou a política de forma distinta dos marxistas neorealistas que tanto odiava no campo artístico. Nas eleições de 1969, enquanto Alçada, Sophia e Francisco Sousa Tavares apoiaram a CEUD de Soares, Bénard, Bragança e Teotónio Pereira fizeram o papel de idiotas úteis do PCP na CDE. Bénard odiava a moderação de Soares e Alçada. “Este embrião do PS (CEUD) era por nós considerado uma via para a abominável social-democracia”, dizia. Nessa altura, Soares garantia a Bénard que este grupo de católicos acabaria o seu percurso no centro-esquerda soarista. Bénard ficava irritadíssimo com essa profecia. Mas Soares estava certo. Em 1970, Bénard cortou com a CDE quando percebeu que Soares tinha razão: a CDE era somente uma capa do PCP. No entanto, o radicalismo à esquerda caviar continuou activo em Bénard. Logo após o 25 de Abril, Bénard, Bragança e Teotónio Pereira, entre outros, entraram numa espécie de Bloco de Esquerda da época: o MES de Jorge Sampaio e Brederode dos Santos. Durante o período abrilista, Bénard considerava que o PS, com Medeiros Ferreira, António Barreto, Sousa Tavares e Pulido Valente, estava demasiado à direita. Para se ter uma ideia, o MES recusou a participação de Sampaio no primeiro governo provisório por considerar que essa participação constituía uma infracção burguesa à moral revolucionária. Pouco depois, Bénard e o seu grupo acompanharam a saída de Sampaio do MES. Desta cisão nasceu o GIS (Grupo de Intervenção Social), que seria absolvido pelo PS já em 78/79. Sem nunca se filiar no PS, Bénard acompanhou a mudança, dando assim razão a Soares. Com dez anos de atraso.

Além da filiação radical, anti-democrática e anti-europeia, o percurso de Bénard nestes anos decisivos revela uma ausência de pensamento cristão. Do ponto de vista da fé, o problema de Bénard não foi a recusa da direita democrática e da democracia cristã, não foi a adesão à revolução sexual e ao radicalismo do MES e GIS, não foi a forma como só quis ser “católico de esquerda”; o problema nem sequer está no seu corte de relações com a Igreja. O problema está, isso sim, no seu corte de relações com a Bíblia e com dois mil anos de pensamento cristão. Tal como “Peregrinação Interior” de Alçada, “Nós, os Vencidos do Catolicismo” e outros textos de Bénard passam ao lado do pensamento bíblico e cristão. Ou seja, o seu problema foi não ter seguido a tradição cristão do direito natural defendida pelo homem que iniciou esta reforma do catolicismo português – D. António Ferreira Gomes. Repare-se que a democracia parlamentar dependia e depende da tradição do direito natural defendida na época pelo bispo do Porto e não das teorias marxistas e radicais da esmagadora maioria dos intelectuais da geração de Bénard.

D. António Ferreira Gomes criticou o Estado Novo a partir de uma base democrática retirada da tradição bíblica do direito natural. O “Estado Moloch” de Salazar e de Maurras era uma idolatria nacionalista que resgatava os direitos inalienáveis dos cidadãos; os direitos ficavam na dependência do estado, quando a verdade é precisamente a oposta: nós, como seres criados à imagem de Deus, somos criados livres e o Estado só tem de reconhecer esses direitos inalienáveis que existem antes de qualquer de ordem política feita pelo homem. Como dizia Ferreira Gomes, “o estado legítimo, baseado na liberdade dos cidadãos e verdadeiro vicário do povo é incompatível com o paternalismo até porque o homem lhe é anterior”; quando se coloca o Estado antes do homem, cria-se “o Moloch paternalista” que é a negação do “direito natural”, essa “ética universal e permanente” que desafia sempre os poderes terrenos, limitando-os, civilizando-os. Esta é a essência da democracia tal como triunfou no Ocidente à luz da revolução americana. Ora, o pensamento de Bénard e de quase toda a sua geração era imune a esta tradição. Não é por acaso que Bénard teve a presença de espírito para seguir Francisco Sousa Tavares e reconhecer que a sua geração não se treinou para a democracia, não se treinou para pensar e viver a democracia liberal:

“Poucos de nós morriam de amores pela democracia (...) só muito depois do 25 de Abril alguém pôs o dedo nesta ferida. Foi Francisco Sousa Tavares, num dos editoriais de A Capital, quando se interrogou sobre a displicência com que muitos destes católicos, nos anos da nossa revolução, se acomodaram a alguns valentes entorses às formas democráticas”.

Esta entorse democrática nasceu da entorse cristã. Submerso no ar do tempo, Bénard nunca conseguiu pensar com instrumentos cristãos. É por isso que Bénard e esta geração não são bem os vencidos do catolicismo. É mais correcto falar-se em suicidas do catolicismo, pois provocaram um apagamento voluntário da chama e do pensar cristão.

PS: a versão original do texto, publicada na revista E de 13 de maio de 2017, dava a entender em dois pontos que o pai de Bénard da Costa era salazarista. É um erro pelo qual peço desculpa. Bénard é claro na sua autobiografia: o pai era o único não salazarista da família. Portanto, deve-se dizer que a família alargada de Bénard era salazarista, o pai não.