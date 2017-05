De volta ao caminho certo, obrigado!

Ninguém fica indiferente ao design deste terminal. A LG conseguiu aproveitar quase todo o chassis disponível para colocar o ecrã – não foi até às laterais, mas a moldura do G6 é quase inexistente. Atrás, encontramos o botão de desbloqueio por impressão digital. Uma localização eficaz, porque o conseguiu colocá-lo mais abaixo das câmaras. A consequência imediata é que não colocamos os dedos na câmara quando queremos desbloquear o telefone. De resto, temos um monobloco onde apenas sobressaem os dois botões laterais para controlar o volume. Todo o chassis é coberto a vidro e ladeado por metal. Atrás, apesar de ser Gorilla Glass 5, parece-nos mesmo plástico. E isso contribui para que tenha um aspeto menos premium que os rivais da Samsung ou da Apple.

Vamos para os dois fatores mais distintivos do G6: o ecrã e a câmara. Comecemos pelo primeiro. Como já dissemos, o visor ocupa quase todo o chassis. Isto fez com que a LG tivesse de alterar a proporção do ecrã. Estamos perante um 18:9. Ou seja, um ecrã mais sobre o retangular que não tem, ainda, muitos conteúdos disponíveis no mercado que sejam nativos para esta dimensão. Quando vemos vídeos no G6 ficamos com pequenas margens laterais. No YouTube é possível esticá-los; no Amazon Prime Video ou no Netflix, não.

No entanto, é importante destacar que este dispositivo tem suporte para a tecnologia HDR (suporta HDR10 e Dolby Vision HDR) que possibilita a visualização de conteúdos onde há um grande equilíbrio de luz e cor nas zonas mais escuras e mais claras da imagem. Como seria de esperar, está dependente dos conteúdos terem sido gravados tendo essa condicionante em conta. O ecrã é de 5,7 polegadas e tem uma resolução de 2880x1440 píxeis. Isto num chassis que estamos habituados a ver em telefones com pouco mais 5” – sim, a diferença é grande.

Tempo agora para a máquina fotográfica e a sua generosa angular. Podemos dizer que não testámos mais nenhum telefone que consiga captar tanto cenário como este G6 – quer dizer, o P10 Plus, da Huawei, está lá perto. As câmaras traseiras integradas pela LG têm 13 megapíxeis (MP) de resolução e conseguem resultados muito bons quando as condições de luz são favoráveis. Gostámos da forma como o detalhe foi capturado e, claro, das cores apanhadas pelas câmaras. Quando fomos para situações com menos luz, tivemos de lidar com algum grão.

A funcionar

A LG colocou um Snapdragon 821 no coração do G6. O processador tem um comportamento bom, mas abaixo do registado, por exemplo com os mais recentes topos de gama da Samsung ou da Huawei. Aliás, suspeitamos que o mesmo vai acontecer com outros terminais que ainda vão sair este ano e que vão optar pela versão mais recente do processador da Qualcomm, o Snapdragon 835. Quer isto dizer que a LG poderia ter sido mais ambiciosa na escolha do processador.

No entanto, em termos de utilização, o que sentimos com o G6 na mão? Que é um telefone bastante fluído. Durante os nossos testes foi possível colocar aplicações lado a lado e utilizá-las sem grande complicação. Os jogos de teste não abriram a todo o ecrã, mas correram sem percalços. A LG carrega o telefone com algumas apps e personaliza um pouco o Android. Conseguimos bateria para um dia e ainda ficámos com um pouco de energia para o início do dia. Ficámos desiludidos a falta de suporte para carregamento sem fios.

Conclusão

Com o G6, a LG mostra que sabe fazer bons telefones e que voltou a optar por um caminho mais seguro. Serão efeitos práticos de todas as alterações que a companhia efetuou no último ano. Apesar de ser um telefone recomendado, o G6 não tem o que é necessário para suplantar os Galaxy e, provavelmente, os próximos iPhone.

Características LG G6

Preço: €749 | Sistema: Android 7.0| Ecrã: 5,7” (2880x1440 px), 18:9, suporte para HDR | Memória: 4 GB | Armazenamento: 32 GB| Conectividade: Wi-Fi, BT, NFC, USB Tipo C, MicroSD