Às de trunfo

Começar por dizer que o novo Ibiza parece um León em ponto pequeno é uma forma pouco original de começar este texto, até porque já o tinha escrito quando vi o Ibiza pela primeira vez. De resto, a quinta geração do Ibiza é a maior de sempre. Ainda que o comprimento esteja praticamente inalterado, a maior distância entre eixos e a largura das vias aumentada resultam num automóvel que se destaca pelo espaço a bordo. Mas não é só o espaço a bordo que aumenta. A bagageira ganha 63 litros e tem agora 355 litros de capacidade. A marca catalã diz com orgulho que este é o corolário de uma história com mais de 30 anos e que não fica por aqui. Desenhado e concebido em Martorell, o Ibiza é o primeiro automóvel do grupo Volkswagen a utilizar a plataforma MQB-A0, que vai estar na base do futuro Polo, ou até do SUV Seat Arona. As linhas do novo Ibiza, seguem a tendência estética inaugurada pelo León e seguida de perto pelo Ateca. Linha horizontais bem vincadas, com o ADN de dinamismo assumido, num design que aponta a uma clientela jovem e com um estilo de vida desportivo. A assinatura visual é completada pelas óticas LED, que são de série nos níveis de equipamentos superiores. Mas o novo Ibiza representa também uma mudança de rumo na estratégia de marketing da marca. A versão cinco portas passa a ser a única opção. Deixam de existir as versões três portas (SC), carrinha (ST) e a mais desportiva Cupra. De resto, a insígnia Cupra fica como um exclusivo do León.

O fim (anunciado) do Diesel

Quando chegar a Portugal, a meio do mês de Junho, o Ibiza vai contar apenas com motorizações a gasolina. O diesel 1.6 TDi, nas variantes com 80cv, 95cv e 110cv, só chega no final do ano. É a aposta do grupo em fazer esquecer o diesel e impulsionar os cada vez mais eficientes blocos a gasolina. Ainda que a marca diga que este calendário se deve apenas ao facto de o motor diesel ainda estar em desenvolvimento. A oferta inicial passa pela aposta nos motores três cilindros a gasolina. A versão de entrada é o 1.0 MPi com 75 cv. Depois vem o 1.0 TSi, turbo alimentado a debitar 95 cv ou 115 cv. Por fim, para quem procura prestações mais desportivas, o 1.4 TSi com 150 cv é uma espécie de aproximação ao espírito Cupra, mas sem exageros.

No reino dos três cilindros

No ensaio que começou nas estradas sinuosas em redor de Barcelona e que acabou já na cidade, escolhi o 1.0 TSi 115 cv, por ser aquele motor que tecnicamente parece ser mais completo. E a verdade é que encaixa como uma luva neste Ibiza. Com um andamento moderado, garante consumos abaixo dos 6 litros e mesmo quando se carrega mais no acelerador os números nunca se tornam obscenos. Este motor três cilindros revela as excelentes características dinâmicas do Ibiza. É verdade que se revela um pouco ruidoso acima das 3.000 r.p.m.. Mas compensa pela elasticidade e até pelas recuperações. A suspensão responde de igual forma, com um pisar firme, que apenas em pior piso compromete um pouco o conforto. A cereja no topo do bolo é a caixa de dupla embraiagem DSG com sete velocidades. Se está a pensar comprar o Ibiza, perca o amor aos cerca de 1.400 euros desta opção. É o melhor investimento que pode fazer. As passagens de caixa são quase imperce tíveis, torna o automóvel ainda mais divertido e com uma utilização mais confortável e os consumos praticamente não mudam.

Pró menino e prá menina

A gama do Ibiza tem no Reference o navel de entrada, seguido do nivel de equipamento Style. Mas a aposta da marca está nos topos de equiamento: o FR a que se junta o Xcellence. A ideia da casa de Martorell é que o FR, mais desportivo, aponte a uma clientela masculina, enquanto, o Xcellence, que privilegia o conforto e uma imagem mais requintada, aponte ao público feminino. Mesmo nestes níveis superiores, o sistema Full Link, a navegação e o sistema de som Beats são opcionais. A Seat diz que o Ibiza faz parte da nova geração de veículos conectados e que a conectividade é uma grande aposta da marca, mas parece que esta decisão de deixar a navegação como opcional tem a ver com a estratégia de preços. Por dentro, o Ibiza revela melhores materiais que as gerações anteriores, mas continuam a predominar os plásticos duros, com boa montagem. O seletor de modos de condução (de série apenas no FR) ajuda no modo Sport a ter acesso à melhor configuração do Ibiza, em especial da direção que se torna mais informativa.

Não será exagero dizer que este é o melhor Ibiza de sempre. Percebe-se que a Seat teve de fazer opções e que alguns detalhes podiam ser melhorados, mas tanto no conjunto como do ponto de vista dinâmico, o Ibiza tem tudo para ser uma dor de cabeça para os concorrentes.

Ficha técnica

Seat Ibiza Eco TSi 1.0 115 cv Xcellence

Motor

999 cc

115 cv

200 nm entre as 2 000 r.p.m. e as 3 500 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades (DSG 7v opcional)

Prestações

195 km/h

9,3s dos 0-100km/h

Consumos

7,8 l/100 km ciclo misto

108g CO2/km

Preço €19.783