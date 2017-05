A terceira temporada de "Twin Peaks" já anda por aí

A nova temporada da série de culto da década de 1990 “Twin Peaks”, realizada por David Lynch, estreou-se ontem à noite, (sábado) nos Estados Unidos, e chega à televisão portuguesa uma semana depois.

O primeiro episódio da primeira temporada da série, que se desenrola na cidade rural norte-americana de Twin Peaks, em torno do homicídio da jovem Laura Palmer (Sheryl Lee), foi emitido a 08 de abril de 1990 e o último, da segunda temporada, a 10 de junho de 1991. Além disso, em 1992, foi estreado o filme “Twin Peaks: Os últimos sete dias de Laura Palmer”.

Sobre a nova temporada pouco se sabe. Até às 21:00 de sábado em Nova Iorque [01:00 de domingo em Lisboa], hora em que começou a ser exibido o primeiro episódio, não estarão disponíveis textos de opinião sobre a série, já que a rede de canais de televisão Showtime tem mantido a nova temporada em segredo.

No entanto, é certo que, tal como o realizador, a maioria dos atores, entre os quais Sheryl Lee, Kyle MacLachlan (no papel do agente do FBI Dale Cooper, destacado para investigar o homicídio de Laura Palmer), Mädchen Amick (Shelly Johnson), Ray Wise (Leland Palmer) e Grace Zabriskie (Sarah Palmer) serão os mesmos de há 26 anos.

O compositor Angelo Badalamenti, responsável pela banda sonora, também regressa com a terceira temporada, que tem entre os convidados as atrizes Monica Bellucci, Naomi Watts e Laura Dern e os atores Tim Roth, Robert Forster e Jim Belushi.

A rodagem desta temporada, composta por 18 episódios, começou no outono de 2015 e durou oito meses.

Como em muitas coisas em Twin Peaks, cidade povoada de figuras bizarras, Laura Palmer não era o que aparentava. A ‘rainha do liceu’ vivia uma vida dupla de adolescente normal e de prostituta viciada em cocaína.

No início da segunda temporada descobriu-se que o assassino era o pai de Laura, Leland, que tinha abusado sexualmente da filha durante anos enquanto estava possuído por uma entidade malévola de nome Killer BOB. Depois de resolvido o mistério, as audiências baixaram abruptamente, levando a ABC a cancelar a série.

Esta temporada terá 18 episódios, que serão exibidos em Portugal no canal TV Series, estando a estreia marcada para 28 de maio às 22:00.

Entretanto, na quinta-feira, os dois primeiros episódios da nova temporada serão exibidos no Festival de Cinema de Cannes, onde há 25 anos David Lynch estreou “Twin Peaks: Os últimos sete dias de Laura Palmer”.

Em 1992, dois anos depois de ter vencido a Palma de Ouro do festival com “Um coração selvagem”, David Lynch decidiu regressar a Cannes para ali apresentar a prequela de “Twin Peaks”, que na altura foi vaiada pela crítica.