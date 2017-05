Queima das fitas: reitores rejeitam tomar atitude sobre abusos

As queimas das fitas voltaram a ser notícia, nomeadamente as do Porto, com a divulgação de um vídeo, filmado no interior de um autocarro da STCP que assegurava o transporte dos estudantes. Nas imagens, dois jovens surgem numa cena sexual — ainda por apurar se com ou sem consentimento da rapariga — perante os risos e a conivência dos colegas. Em Braga, está a ser investigado pela PJ o caso de uma estudante da Universidade do Minho, que apresentou queixa após ter sido filmada seminua no recinto do Enterro da Gata.

Em declarações ao Expresso, o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e reitor da Universidade do Minho, António Cunha, condena os atos e a devassa da privacidade. “A minha condenação é total, independentemente dos atos em si. O simples facto de serem filmados e difundidos não tem pés nem cabeça”, afirma o dirigente, notando, contudo, que são situações ocorridas em “espetáculos licenciados pelas autoridades e que não têm de ser regulamentados pelas universidades”.

Incidentes nas semanas académicas já não são novos. Podiam até não ser notícia, mas continuam a ser, precisamente porque se perpetuam no tempo. Assim como se perpetua o silêncio. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior não se pronuncia. As federações académicas, responsáveis pela organização, fogem ao escrutínio e dão respostas pouco claras. As instituições de ensino superior colocam-se à margem destes episódios e o presidente do CRUP considera que as “as universidades não têm que ser paternalistas”.

António Cunha acredita que, genericamente, as semanas académicas “são iniciativas bem organizadas e com uma logística muito bem preparada”, embora lamente, como cidadão, comportamentos desta natureza. Na qualidade de reitor, assume ter “pena e até vergonha” de condutas por parte de jovens universitários como aquelas que durante a semana chocaram o país.

Questionado pelo Expresso sobre a possibilidade de os jovens que protagonizam estes atos poderem ser sancionados pelas instituições de ensino a que pertencem, António Cunha enjeita a hipótese e frisa que a esfera de competência das universidades cinge-se às instalações das academias. “Fora disso não há qualquer alçada disciplinar por parte da universidade ou do reitor”, afirma, acrescentando que a missão das instituições de ensino superior é educar e promover a partilha de valores. “Acho que os estudantes que estamos a preparar são os melhores que alguma vez formámos”, vinca o dirigente. “Claro que há coisas que não deveriam acontecer, tal como sempre houve. Temos de nos empenhar e lutar para que elas não existam”, conclui.