Morreu o jornalista Gilberto Ferraz

O jornalista e escritor Gilberto Ferraz morreu aos 83 anos na passada sexta-feira em Londres, onde vivia desde 1965, informou fonte da família à agência Lusa

Natural de Tonda, em Tondela, onde nasceu em 9 de fevereiro de 1934, Gilberto Ferraz começou a carreira de jornalista no quinzenário "Espada do Senhor" em Portugal, mas em 1965 mudou-se para Londres, após receber um convite para trabalhar na secção portuguesa da BBC.

Permaneceu na estação pública britânica durante três décadas, tendo sido fundador e responsável pelo Departamento de Estudos de Audiência de Língua Portuguesa, que incluía a secção brasileira e que tinha por missão avaliar as reações dos ouvintes do Serviço Mundial da BBC.

Durante quatro anos foi presidente do sindicato 'Association of Broadcasting Staff', tornando-se no primeiro não britânico a ocupar o lugar. A partir de 1978 iniciou uma colaboração de correspondente com o Jornal de Notícias, funções que também exerceu, mais tarde, para a rádio TSF e, pontualmente, para a RTP.

O seu trabalho como correspondente no Reino Unido mereceu ser agraciado com a Comenda de Mérito do governo português em 1995, por "altos serviços prestados ao jornalismo".