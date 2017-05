Mário Nogueira deixa ameaça velada ao Governo

Falando no encerramento do 12.º Congresso do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), que decorreu na capital, Nogueira diz que nem todos os sindicatos são alvo desses ataques mas que a CGTP e a FENPROF são.

Mário Nogueira enalteceu a importância das organizações sindicais, considerando-as "insubstituíveis". "É por estarmos cá que o capital elegeu os sindicatos como inimigos e que os meios de comunicação que esse capital detém, os grandes meios de comunicação social, procuraram denegrir, muitas vezes insultando, o papel dos sindicatos e dos seus dirigentes", afirmou.

O líder da Fenprof alertou, no entanto, que ao provar desse "veneno", o movimento sindical sente-o como "um tónico" que dá mais força para continuar a luta. E disse ainda que "nada substitui a presença dos sindicalistas nos locais de trabalho, nas escolas, integrados no meio a que pertencem". reforçou, realçando ainda que ética é "ter princípios, ser rigoroso, nunca trair expetativas e não ceder" perante as dificuldades.

O dirigente sindical salientou, por outro lado, que o objetivo da FENPROF é o de ajudar, contribuir, pressionar e levar o governo actualmente em funções a "cumprir as suas obrigações" e a "não frustrar as expectativas" dos que esperam "políticas diferentes" de um executivo diferente. Porque senão, da frustração à indignação e da indignação a outras situações mais complicadas era um saltinho", alertou.