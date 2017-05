Um em cada cinco reclusos de Coimbra sofre de perturbação da hiperatividade

Primeiro estudo sobre esta matéria realizado em Portugal junto da população prisional confirma estudos internacionais que “sugerem que a população prisional tem mais patologia psiquiatra do que a população em geral, o que pode explicar as razões porque cometeram alguns crimes”

Um em cada cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Coimbra sofre de Perturbação da Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), concluiu o primeiro estudo sobre esta matéria realizado em Portugal junto da população prisional.

"Os dados confirmam estudos internacionais que sugerem que a população prisional tem mais patologia psiquiatra do que a população em geral, o que pode explicar as razões porque cometeram alguns crimes", explicou hoje à agência Lusa Joaquim Cerejeira, coordenador do trabalho e professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (UC).

O estudo foi realizado durante cerca de um ano por psiquiatras e alunos da Faculdade de Medicina da UC e envolveu 101 reclusos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos, com inteligência normal (QI superior a 85), sem qualquer outra doença psiquiátrica.

Segundo o psiquiatra, que preside à Associação Cérebro & Mente, a investigação indica ainda maior "comorbilidade psiquiátrica (mais do que um transtorno) entre os reclusos com PHDA, patente nos altos níveis de perturbação obsessiva-compulsiva, depressão, ansiedade e sintomas de paranoia, bem como início precoce da criminalidade e reincidência".

"Temos de atender à possibilidade de haver muitas pessoas que estão presas que poderiam melhorar o seu comportamento se fossem tratadas, porque nesta doença as pessoas são mais impulsivas e têm comportamentos fora das regras", acrescentou.

O estudo revelou ainda que o grupo de reclusos com PHDA apresenta "mais experiências adversas na infância, maior consumo de estupefacientes previamente à reclusão, maior taxa de reincidência criminal e níveis mais elevados de psicopatologia atual e traços psicopáticos".

De acordo com Joaquim Cerejeira, também clínico no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), os dados obtidos realçam a necessidade de diagnóstico e tratamento atempado, bem como a necessidade de intervenções psicossociais nos reclusos.

"O acompanhamento médico seria uma grande vantagem para o doente e para a sociedade, uma vez que o paciente teria menos probabilidades de se meter em problemas", frisou.

O coordenador do estudo considera que "os delinquentes adultos com PHDA são frequentemente mal diagnosticados ou nunca foram devidamente rastreados, o que torna difícil o seu encaminhamento para os serviços de saúde mental".

Para Joaquim Cerejeira, se o Serviço Nacional de Saúde (SNS) estivesse preparado para o diagnóstico atempado da PHDA "muitas pessoas não cometeriam crimes".

"O ideal seria, no futuro, o reconhecimento da doença na infância, quando os sintomas começam, e iniciar o seu tratamento", sublinhou o psiquiatra, referindo que o SNS desvaloriza a doença e não há "muitos médicos e serviços a tratar desta patologia".

As conclusões do estudo indicam que o correto diagnóstico e tratamento (farmacológico e não farmacológico) de PHDA na infância ou mesmo na idade adulto podem ter efeito benéfico sobre os caminhos para o comportamento delinquente, prevenindo a criminalidade.

A PHDA é uma doença neuropsiquiátrica crónica que se caracteriza pelo excesso de atividade motora, impulsividade e/ou desatenção, em maior frequência e gravidade do que habitual, perturbando negativamente a capacidade para estudar, trabalhar ou ter relacionamentos familiares e sociais.