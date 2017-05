Papa Francisco participa em “filme histórico de não-ficção”

O papa Francisco participou num documentário que os produtores apresentam como sendo "um filme histórico de não-ficção", anunciou sexta-feira a Focus Features no Festival de Cinema de Cannes.

A produtora Focus Features adquiriu os direitos mundiais do documentário "Pope Francis -- A Man of His World" ("Papa Francisco -- Um Homem do Seu Mundo", em português).

O filme, dirigido pelo realizador alemão Wim Wenders, é uma coprodução com o Vaticano. É a segunda vez que o Vaticano colabora com cineastas externos e a primeira que concede o acesso direto a um papa.

Os produtores disseram que o documentário mostra o papa Francisco a responder a questões de todo o mundo e a discutir ecologia, imigração, consumismo e justiça social.

Não foi anunciada a data de lançamento do documentário.

Wim Wenders, que realizou o clássico "Wings of Desire" ("Asas do Desejo", em português), teve várias e longas audiências com o papa para fazer o filme.

O Festival de Cinema de Cannes começou na passada quarta-feira e termina domingo.