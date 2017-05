Autoridades controlam entradas e saída de Foz Côa para encontrar menina de nove anos

Fonte da proteção civil municipal disse à Lusa que as forças policiais estão a controlar as entradas e saídas do território envolvente a Vila Nova de Foz Côa

As autoridades policiais continuam esta quinta-feira no terreno no sentido de encontrar uma menina de nove anos que desapareceu em Vila Nova de Foz Côa, indicou à Lusa fonte da proteção civil municipal.

Segundo a mesma fonte, as forças policiais estão a controlar as entradas e saídas do território envolvente a Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

Uma primeira informação, que não se confirmou, referia que a menina teria desaparecido do agrupamento escolar.

A investigação está ser liderada pela PJ da Guarda.