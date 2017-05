Por amor aos refugiados

O amor eternizado pelos namorados nas pontes de Paris vai transformar-se em amor ao próximo, na forma de solidariedade para com os refugiados. Este sábado, 165 lotes de cadeados provenientes do Pont des Arts vão ser leiloados em Paris e os fundos recolhidos revertem a favor de associações de apoio aos refugiados. Tudo começou em maio de 2016, quando a câmara de Paris ordenou a retirada dos cadeados da estrutura da ponte, próxima da catedral de Notre Dame, por motivos de segurança. O peso das centenas de cadeados colocados por casais de namorados – que pesavam 70 toneladas – punha em risco a segurança da estrutura.

Foram retirados 27 corrimãos e várias grades, com extensões de um a três metros, que concentram cadeados com nomes de várias nacionalidades, numa espécie de mural europeu do amor. "São um símbolo da cidade", afirma Nicole Langé, que colocou também, com o marido, um cadeado há uns anos e gostava de ficar com um dos 165 lotes para oferecer aos filhos, a viver em Itália.

A venda solidária, que começa às 15h deste sábado, inclui lotes que oscilam entre os €100€ e os €10.000. Este leilão, o primeiro do género no mundo (apesar de haver várias cidades europeias onde este hábito é praticado), reverte integralmente para a caridade. Três associações serão recetoras das verbas: Solipam, que se encarrega de ajudar as refugiadas grávidas; Emmaus Solidarité, que fornece centros de acolhimento; e Armée du Salut, que há 130 anos luta contra a exclusão social.