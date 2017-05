Papa despede-se de Fátima

Depois do almoço com os bispos portugueses, iniciado com cerca de três quartos de hora de atraso nem relação ao horário oficial, o Papa Francisco fez em papamóvel o pequeno percurso entre a Casa do Carmo, onde também pernoitou, e a Rotunda Norte de Fátima. Aí mudou de carro, para viatura que o levou à base áerea de Monte Real.

O último contacto de massas do Sumo Pontífice com os peregrinos que foram a Fátima neste 13 de maio a Fátima durou 12 minutos.

Eram 14h17 quando o Papa deixou a Casa do Carmo, fazendo questão de cumprimentar funcionários da instituição que o acolheu nesta estada. Na ocasião, despediu-se também dos bispos, que lhe acenaram no momento da partida (precisamente quando começou a chover com alguma intensidade).

No papamóvel, Francisco acenou às pessoas que se apinhavam na berma, muitos dos quais exibiam os lenços brancos. Nos primeiros metros, estendeu mesmo a mão para fora da viatura, chegando a tocar em alguns dos fiéis.

O Papa chegou à Rotunda Norte às 14h31. Antes de entrar no carro que o transportou na autoestrada (curiosamente, um veículo utilitário, rodeado de viaturas de alta cilindrada da segurança), Francisco deteve-se breves minutos no local, para assistir a uma cerimónia musical em sua homenagem.