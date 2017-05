E ao segundo dia, Francisco encontrou-se com Costa

O Papa começou o segundo e último dia em Fátima com um encontro com António Costa. De seguida proferirá a única homilia desta visita

A agenda oficial do Papa Francisco em Fátima começou este sábado às 9h10, com o encontro com o primeiro-ministro na Casa de Retiro de Nossa Senhora do Carmo, no recinto do Santuário, onde está hospedado. Foi às 9h35 que Francisco deixou as quatro paredes para se dirigir à Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com o fim de visitar o túmulo dos pastorinhos Francisco e Jacinta.

Ainda antes de chegar à Basílica, um pequeno atraso: uma pessoa queria agarrar Francisco e falar com ele, que respondeu, assentindo com um sorriso. Depois avançou para junto dos túmulos, parando durante cerca de cinco minutos para rezar no interior da sala, em silêncio. Após a oração, mais sorrisos, preparando-se para se dirigir ao altar onde vai proferir a sua única homilia nesta visita e dar a bênção aos 350 doentes inscritos e sentados na colunata norte.

Em frente ao altar, a multidão impacienta-se. O primeiro aplauso do dia aparece com o andor que transporta a imagem da Virgem, já com o recinto cheio e a barreira humana a rodeá-lo por todos os lados. No céu, um helicóptero sempre presente controla toda a área – um dos que na sexta-feira as pessoas fotografavam e cumprimentavam com expectativa, pensando ser o que transportaria Francisco.