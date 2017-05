Crianças vão saudar Francisco na zona de Monte Real

Um grupo de mais de 100 crianças de paróquias em redor de Monte Real vai saudar o papa Francisco no percurso de acesso à Base Aerea n.º 5, antes da partida de Portugal.

Fonte da paróquia de Vieira de Leiria disse à Lusa que está prevista a concentração de cerca de 80 crianças da catequese daquela localidade e outras de paróquias da zona, numa rotunda, engalanada com flores e balões, que fica a cerca de um quilómetro da Base Aérea nº 5, em Segodim, arredores de Monte Real.

A mesma fonte indicou que há a expectativa que o papa - que deverá fazer o percurso em carro fechado - possa parar no local para cumprimentar as crianças.

Nas estradas em redor da base, nomeadamente em rotundas ao longo de um percurso de cinco quilómetros, concentravam-se a partir das 11:00 algumas pessoas, horas antes da prevista passagem da comitiva papal, constatou a agência Lusa.

Em vários locais há faixas de paróquias da região a saudar o papa Francisco e a agradecer-lhe a visita ao nosso país.

Já numa zona florestal de Segodim, junto à estrada da base aérea, um grupo com cerca de 15 pessoas do grupo coral litúrgico Bago, da paróquia de Marrazes, Leiria, chegou a meio da manhã, na expectativa de ver passar o papa.

"Não podemos ir a Fátima, por motivos profissionais, e viemos reunir-nos aqui. E vamos comer, cantar e divertirmo-nos até o papa chegar, só o ver já seria bom", disse José Abraul, presidente do grupo coral.