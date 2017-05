Papa já está em Portugal

Eram 16h10 quando o avião papal aterrou na Base Aérea de Monte Real, em Leiria. Naquela que é a 28º viagem de Francisco, o Papa chega a Portugal como um peregrino para as cerimónias do centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima.

À chegada, o chefe máximo da Igreja católica tinha à sua espera Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues, o chefe do protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Núncio Apostólico, D. Manuel Clemente, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima.

Após um encontro com os fiés e os representantes do Estado e da Igreja portuguesa, o Papa vai de helicóptero até ao Estádio do Desportivo de Fátima. Daí, segue depois para o Santuário de Fátima, onde terá o primeiro grande contacto com o banho de multidão que o espera.

Francisco saiu do aeroporto de Fiumicino, perto de Roma, às 14h12 locais (13h12, hora de Lisboa). No Airbus Alitalia falou ao jornalistas, que cumpirmento um a um, dizendo que a viagem a Fátima é “algo especial, de oração”

Faltavam 17 minutos para as 16h, quando o avião papal entrou no espaço aéreo português. A partir desse momento, o avião tem a escolta de uma parelha de caças F-16, sediados na Base Aérea de Monte Real.