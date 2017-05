“O seu documento de identificação, por favor”: como voltámos a controlar fronteiras

São sobretudo espanhóis, que atravessam a fronteira com camiões carregados com toros de madeira. Também há muitos portugueses, que continuam a preferir ir a Espanha comprar “bilhas de gás, que ali obtêm quase a metade do preço” ou “carne de porco preto”. Nos postos de controlo fronteiriço, o procedimento é sempre o mesmo e relativamente simples e breve - documento de identificação e, dependendo da nacionalidade, passaporte. No caso de se tratar de camiões ou carrinhas em que não é possível perceber o que está no seu interior, é pedido ao condutor do veículo que mostre a mercadoria que transporta. Na semana da visita do Papa Francisco a Fátima, foi reposto o controlo documental nas fronteiras terrestres portuguesas, além de terem sido reforçadas as medidas de segurança.

“O seu cartão de cidadão, por favor”, pede Francisco Coelho, inspetor-chefe do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), destacado para a fronteira de Vila Verde de Ficalho, em Beja, com Rosal de La Frontera, um dos nove pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre entre Portugal e Espanha que estão, desde as 00h00 do dia 10 de maio, a ser controlados pelo SEF e por elementos da GNR, os quais estão responsáveis por fazer a gestão do tráfego rodoviário e encaminhar as viaturas para a zona do controlo documental.

Apesar de o controlo ter sido reposto por causa da vinda do Papa Francisco a Portugal, o inspetor-chefe do SEF diz não ter tido conhecimento de nenhum cidadão estrangeiro que tenha entrado por aquela fronteira para se dirigir a Fátima. Quem pretende fazê-lo utiliza sobretudo a fronteira do Caia, em Elvas, “que tem estradas melhores”, e onde aliás foram, na quinta-feira, detidos pela GNR dois homens de nacionalidade chinesa, por alegado branqueamento de capitais, tendo-lhes sido apreendidos 480 mil euros. Francisco Coelho lembra, contudo, um casal francês que, chegado àquela fronteira, quis saber quantos quilómetros eram dali a Fátima. “Quando lhes dissemos, responderam que era muito longe e que iam então continuar a viagem rumo a Lisboa.”

Quem estaria em Fátima se pudesse é Paulo Raposo, um dos elementos da GNR destacado para o local. Escuteiro em Beringel, no distrito de Beja, conta que não foi a tempo de se inscrever, pelo grupo de escuteiros a que pertence, para estar presente no santuário de Fátima, na semana da visita do Papa Francisco. “Tenho muita pena. Preferia estar lá.” Não seria a primeira vez que visitaria a cidade – já lá esteve e, inclusive, já fez a viagem de Beja para lá de bicicleta, “meio por divertimento, meio por promessa” – mas gostava muito de ter feito a viagem a pé. Porquê? “Não sei, gostava mesmo. Gostava de sentir.”

Apesar de o maior controlo ser efetuado nestes pontos de passagem definidos – os únicos que, “por lei, são considerados fronteiras” -, o inspetor-chefe Francisco Coelho explica que “qualquer bocado de terra batida está a ser patrulhado pela GNR e por pessoal do SEF, em equipas móveis”. “Se detetarem alguém a tentar entrar em território português, essa pessoa é identificada e encaminhada para aqui”, explica ao Expresso Francisco Coelho. Há, porém, algumas exceções – casos em que é permitida a entrada do cidadão sem que este tenha de se dirigir aos pontos de passagem autorizados. “Se se trata de uma zona em que se sabe que há determinado tráfego transfronteiriço e se o cidadão em causa habita numa localidade próxima, então é autorizada a sua passagem, depois de apresentado o documento de identificação. É o caso da fronteira de Barrancos, no distrito de Beja, em que dois elementos da GNR, conforme verificou o Expresso, faziam esta sexta-feira de manhã o controlo documental nessa zona – todos os condutores a quem foi pedida identificação puderam prosseguir a sua viagem.

Também a fronteira de Vila Verde de Ficalho com Rosal de La Frontera trata-se de uma zona tráfego transfronteiriço, sendo utilizada sobretudo por “portugueses e espanhóis” que habitam em localidades próximas. Atravessam a fronteira para fazer compras. Outros fazem-no para ir trabalhar e por isso acontece passarem neste ponto de controlo mais do que uma vez. Mas o que poderia tornar-se aborrecido ou incómodo para os condutores é encarado com grande à vontade. “Ninguém se chateia”, diz outro elemento do SEF também destacado para o local, que conta que é até comum as pessoas que ali passam mais do que vez por dia despedirem-se com um “eu daqui a pouco já cá passo!”. É o caso de dois espanhóis que chegam, divertidos, ao volante de um carro. Foram em trabalho e estão agora de regresso a casa. Riem-se perante o aparato policial e cumprimentam os membros do SEF como se fossem já velhos conhecidos. De facto, a passagem neste posto de fronteira parece ser efetuada com grande tranquilidade, apesar de uma certa tensão que se verifica nos condutores que dão de caras com o aparato policial pela primeira vez. O inspetor-chefe diz não ter sido registada ali nenhuma detenção até ao momento.

As fronteiras estarão fechadas até dia 14 de maio, às 00h00. A medida de reposição do controlo fronteiriço – que implica a suspensão temporária do acordo de Schengen – foi aprovada em Conselho de Ministros. Foi o SEF que recomendou o fecho das fronteiras à ministra da Administração Interna. A legislação obriga a que Portugal tenha de comunicar a decisão à União Europeia quatro semanas antes da reposição temporária do controlo fronteiriço e foi isso que aconteceu. Portugal já tinha encerrado temporariamente as fronteiras durante a cimeira da NATO, realizada em Lisboa em 2010, e durante o Euro 2004.