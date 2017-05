GNR bloqueia viaduto principal de acesso a Fátima

A GNR começou a colocar esta sexta-feira de manhã as primeiras barreiras de proteção de segurança antiterrorista, no acesso que liga a rotunda norte à rotunda sul de Fátima. Trata-se de blocos de betão usados nas autoestradas para separar as vias - os chamados “new jersey”.

Esta é uma das principais medidas de segurança, que já estava preparada pela guarda de modo a evitar a entrada na Cova da Iria de veículos não autorizados. É uma medida que tem em conta os últimos atentados terroristas cometidos em Nice, Boston, Berlim e Estocolmo, cometidos por condutores de camiões que mataram, no total, mais de 100 pessoas.

Durante a tarde, a GNR vai colocar mais barreiras deste género noutros pontos de acesso à Cova da Iria.

Não é a primeira vez que os “new jersey” são utilizados pelas forças de segurança portuguesas. Na última passagem de ano foram usados para proteger o Terreiro do Paço, em Lisboa, e na Avenida dos Aliados, no Porto.