Comissão do Parlamento da Saúde vai trabalhar com Governo

A comissão Barreiras aos Cuidados de Saúde do Health Parliament Portugal –projeto do Expresso, Janssen, Universidade Nova e Microsoft – foi convidada a integrar o grupo de trabalho do projecto +SNS do Ministério da Saúde.

“Não tendo os trabalhos do Health Parliament Portugal seguimento posterior a julho, terei todo o gosto em potenciar o capital humano e técnico desta comissão”, referiu Fernando Araújo, secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

António Teixeira Rodrigues, presidente da comissão Barreiras aos Cuidados de Saúde, diz que “é uma honra enorme poder dar continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do Health Parliament Portugal. Têm sido meses intensos de trabalho e ver agora o nosso trabalho reconhecido é muito gratificante.”