Bombeiros retiram do rio Douro corpo de ocupante de viatura que se despistou

A vítima é um homem de cerca de 40 anos, natural de Covas do Douro. O carro seguia na Estrada Municipal 322-2, caiu por uma encosta de mais de 50 metros, embateu na linha de combioi e tombou ao rio

Os mergulhadores dos bombeiros retiraram do rio Douro o corpo de um homem de 40 anos, depois do carro em que seguia ter caído à água na zona do Ferrão, Sabrosa, Vila Real, confirmou a Lusa no local.

Segundo fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado cerca das 11h por uns trabalhadores de uma quinta que viram a viatura a cair ao rio, perto da estação do Ferrão.

Por volta das 14h15, os mergulhadores dos bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, retiraram o cadáver da água. A vítima é um homem de cerca de 40 anos, natural de Covas do Douro.

O carro seguia na Estrada Municipal 322-2 e caiu por uma encosta de mais de 50 metros, embateu na linha do comboio e depois tombou para o rio.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), para o local foram mobilizados 21 operacionais e oito viaturas dos bombeiros, do INEM, da GNR e da Polícia Marítima.