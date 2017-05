Aeroporto de Lisboa retoma normalidade, mas há ainda voos com atraso

Ainda se verificam atrasos de alguns voos no aeroporto Humberto Delgado, devido ao problema ocorrido na quarta-feira no abastecimento dos aviões

As operações no aeroporto de Lisboa retomaram a normalidade a meio da manhã desta quinta-feira, depois do problema ocorrido na quarta-feira no abastecimento dos aviões, mas alguns voos ainda saem com atraso.

Segundo uma nota da ANA – Aeroportos de Portugal, desde as 10h30 que a operação no Aeroporto Humberto Delgado “retomou a normalidade”, depois do problema no abastecimento das aeronaves ter sido resolvido pelas 00h30.

A ANA informa ainda que “todas as restrições ao tráfego aéreo foram levantadas e todos os voos estão a decorrer de acordo com o previsto, ao ritmo normal”.

ANAC abre inquérito

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) vai abrir um processo de averiguações à avaria no sistema de abastecimento de aviões no Aeroporto Humberto Delgado para "apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar".

Fonte oficial da ANAC, regulador do sector da aviação, disse que "decidiu abrir um processo de averiguações e encontra-se a efetuar as diligências necessárias de forma a apurar as circunstâncias da falha e futuras medidas a tomar, com vista a garantir que a situação de inoperacionalidade de ontem não se volte a verificar".

No âmbito das diligências em curso, a ANAC irá verificar também "a proteção dos direitos dos passageiros e a qualidade do serviço prestado" na quarta-feira, adianta a mesma fonte.