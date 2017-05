Regras da GNR proíbem ação de militar nas Finanças do Montijo

O uso da força física por parte dos militares de GNR está previsto na lei e nas normas internas desta polícia mas tem fortes restrições baseadas no conceito da proporcionalidade. Segundo uma circular interna da GNR de 2014, a que o Expresso teve acesso, o uso da força deve ser sempre "uma opção do adversário". Isto é, a iniciativa nunca deve partir do militar.

De acordo com o documento, o contato físico só deve ser utilizado quando "o adversário resistir ativamente" e o militar necessitar de "defesa pessoal". Nas imagens gravadas na Repartição de Finanças do Montijo esta terça-feira à tarde pelo próprio cidadão brasileiro, Jair Costa, nunca é visível qualquer ato de agressividade física ou de de resistência ativa embora o comunicado emitido pela GNR sobre o assunto refira uma "atitude imprópria e ofensiva" para com os funcionários das finanças. Nestes casos, e segundo as normas da GNR, o militar deveria ter-se ficado pelo contato verbal e pela ordem de prisão.

O facto de a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) ter sido chamada para dirigir o inquérito significa que está em causa a suspeita de "abuso de autoridade".

A circular da GNR é taxativa: "Cada patamar do uso da força [da parte dos militares] deve ser completamente esgotado antes de passar para o patamar seguinte. A subida ou descida de patamar deve atender à adequabilidade, necessidade e proporcionalidade da resposta, face ao comportamento do adversário".

Uma ideia que é reforçada no Regulamento de Disciplina da Guarda Nacional Republicana, que defende que os militares devem utilizar “a persuasão como regra de atuação”, “só fazendo uso da força esgotados que sejam os restantes meios”. O regulamento diz ainda que tem de haver “proporcionalidade” e uma “resposta adequada”. Ou seja, se algum agente foi agredido ou se houver terceiros em perigo ou também agredidos.

De acordo com as imagens do vídeo, o militar imobiliza Jair Costa apertando-lhe o pescoço com um golpe usado nas artes marciais chamado "mata-leão", que o fez desmaiar por alguns segundos. A circular de 2014 da GNR classifica as zonas da cabeça e do pescoço como "vermelhas", sendo consideradas "de elevado risco de ocorrência de lesões graves e permanentes (ou de difícil recuperação)".

Nada de grave aconteceu ao brasileiro, que foi indiciado pelos crimes de desobediência e coação de funcionário. Ficou com a medida de coação mais ligeira: termo de identidade e residência.

O caso é investigado pela IGAI e o Ministério Público abriu um inquérito que abrange "toda a factualidade relacionada com a matéria".

Contactado pelo Expresso, o gabinete de comunicação da GNR não faz comentários sobre o caso. "O processo de averiguações interno está a decorrer conforme foi divulgado ontem. Não existem mais declarações", afirma um dos porta-vozes da Guarda.