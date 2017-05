Jornalista do Expresso distinguido pela Associação Nacional de Municípios

A reportagem "O novo fado de Lisboa", do jornalista Nelson Marques, recebeu a 1.ª menção honrosa na categoria de Imprensa do Prémio de Jornalismo e Poder Local da Associação Nacional de Municípios (ANMP), relativo ao ano de 2016. O trabalho foca-se no debate sobre os efeitos da progressiva turistificação da capital, que recebeu em 2015 mais de 4 milhões de visitantes.

O primeiro prémio da categoria foi atribuído ao dossiê "40 anos a aproximar as populações", publicado no "Jornal de Notícias". A segunda menção honrosa foi atribuído ao dossiê sobre a desertificação, da autoria de Céu Neves, do "Diário de Notícias".

Na categoria de Televisão, o primeiro prémio foi atribuído à rubrica "Eu é que sou o presidente da junta", da autoria de Miriam Alves, da SIC. Em Rádio, foi distinguida a reportagem "Ouro Branco", da autoria de Miguel Midões, da TSF.