Avaria generalizada nos semáforos do Porto

Uma avaria generalizada no sistema de semáforos do Porto está a dificultar o trânsito na cidade desde as 17h40, prevendo-se que a situação fique resolvida ainda esta tarde, indicou o gabinete de comunicação da autarquia.

"Apesar de a avaria ser generalizada, conseguimos perceber o que se passa e o principal problema estaria a ser a Rotunda da Boavista. A Polícia Municipal já foi destacada para minimizar problema", disse à Lusa fonte do gabinete de comunicação da Câmara Municipal do Porto.

Segundo a mesma fonte, "os técnicos do fornecedor do sistema – Siemens – estão a trabalhar e esperam resolver esta tarde" a situação.

Atualmente, "o Porto tem um sistema de gestão de tráfego obsoleto e desatualizado", e que inclui 'software' de 1993, sendo que a Câmara do Porto tem contratualizada a sua manutenção até ao final de 2017.

A pensar na sua substituição, está lançado um concurso, a ser publicado quinta-feira em Diário da República, para "instalação no Porto de um sistema avançado e moderno que vai custar 10 milhões de euros e que será implementado nos próximos cinco anos", anunciou a autarquia.

"Nos próximos cinco anos vai dar-se uma revolução completa no sistema de controlo do tráfego do porto, com possibilidade de intervenção remota nos sistemas [e] monitorização com câmaras", explicou a mesma fonte, acrescentando que o novo sistema "será totalmente compatível (...) com o centro de gestão integrada" inaugurado na passagem de ano.

O novo sistema obrigará "à instalação de equipamentos em toda a cidade e q trará ganhos enormes", assinalou.

"Até lá temos este sistema que às vezes avaria e que hoje avariou de uma forma generalizada. Isto cria imensos problemas", lamentou a mesma fonte, explicando que o atual sistema "não permite, na maior parte da cidade, uma intervenção remota".

O atual sistema, referiu, "foi o primeiro a ser implementado em Paris e exportado para a maior parte das cidades", mas "as cidades foram melhorando e no Porto cristalizou".

"Continuamos a ter o [sistema] 'Gertrudes' devido ao contrato que estava em vigor até este ano", salientou.

Contactada pela Lusa, a Divisão de Trânsito da PSP do Porto confirmou a existência de "uma avaria nos semáforos em toda a cidade".