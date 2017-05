Herman José sobre Baptista-Bastos: “Os nossos nomes ficaram ligados para sempre”

Humorista recorda a caricatura no “Herman Enciclopédia”. Baptista-Bastos morreu esta terça-feira, aos 83 anos

João Carlos Santos

“Conheci o famoso BB pela mão do Raul Solnado, que o adorava”, conta Herman José num breve testemunho enviado ao Expresso. “[O Baptista-Bastos] foi, de resto, um dos grandes responsáveis da abertura do Raul à paixão pelos grandes autores. E foi também o primeiro jornalista a exultar com a minha personagem Tony Silva, do ‘Passeio dos Alegres (1981), a elogiá-la publicamente e a espantar-se pelo facto de eu ‘navegar numa realidade – a das velhas vedetas das danças de salão – apesar de tão novo’.”

“Os nossos nomes ficaram ligados para sempre (e a nossa amizade cimentada) pela sua efusiva reação à caricatura que dele fiz no ‘Herman Enciclopédia’, reproduzindo a mítica frase ‘onde é que tu estavas no 25 de Abril?’”, conclui o humorista.