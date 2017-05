Santander alerta para email falso

Há clientes do banco a receber um email em que é pedido para clicar num link para permitir uma transferência

Clientes do Santander Totta estão a receber emails falsos, enviados em nome da entidade bancária. O alerta foi dado esta segunda-feira pelo banco, através da página do Facebook.

“Alerta Phishing - estão a ser enviados emails falsos semelhantes ao da imagem, usando abusivamente o nome do Banco Santander Totta. Se receber um email idêntico, não clique no link. Em caso de dúvida, fale connosco”, apela o banco.

Com o assunto “SantanderTotta - Aviso Importante”, o email indica ao cliente que clique num link para autorizar uma operação bancária. No caso do exemplo postado pelo banco, o remetente é santandertotta429@novobanco.pt.

O phishing é uma técnica para “pescar” dados pessoais e confidenciais. Habitualmente, os hackers reproduzem o aspeto dos emails ou mensagens enviados por entidades consideradas credíveis, levando as vítimas a disponibilizar a informação.