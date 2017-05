Fátima apresenta imagens de Francisco e Jacinta

O Santuário apresentou esta segunda-feira à tarde as imagens dos beatos Francisco e Jacinta Marto, que ficarão expostas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima

As imagens vão estar no altar do recinto durante a cerimónia de canonização na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, no próximo sábado dia 13, às 10 da manhã. A cerimónia será presidida pelo Papa Francisco e vai decorrer em língua portuguesa.

Segundo dados do Santuário de Fátima, após a saudação inicial do Santo Padre, um cântico assinalará o início da canonização e, depois, o bispo da Diocese de Leiria-Fátima, António Marto, pedirá ao Papa que inscreva Francisco e Jacinta no Livro dos Santos, sendo feita então uma breve apresentação da biografia dos dois novos santos.

No final da cerimónia, o Papa Francisco diz em Português a fórmula da canonização e os presentes "aclamam a proclamação com um cântico de júbilo, durante o qual um diácono vai incensar as duas relíquias", revela o site oficial.

De acordo com a mesma fonte, acompanhado pela postuladora da Causa da Canonização de Francisco e Jacinta, o bispo de Leiria "agradece a proclamação e pede ao papa que redija a Carta Apostólica relativa à canonização" dos dois beatos.