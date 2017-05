O papa quer que fiéis rezem pela paz “como pediu a Virgem de Fátima”

"Neste mês de maio, rezemos o terço, em particular, pela paz, tal como pediu a Virgem de Fátima, onde irei em peregrinação daqui a poucos dias, por ocasião do centenário da primeira aparição", disse Francisco, citado no "site" Rádio Renascença.

O papa surgiu à janela ladeado por quatro padres de um grupo que ordenou hoje de manhã, no Dia do Bom Pastor. Já no sábado, Francisco lembrara a mensagem de penitência e conversão de Fátima na nomeação de enviados especiais para as celebrações do centenário das "aparições" na Polónia e Cazaquistão.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.

Os anteriores papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).