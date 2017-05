Sarampo: Número de casos confirmados sobe para 27

O número de casos confirmados de sarampo em Portugal este ano subiu para 27, divulgou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS), que recebeu 123 notificações desde 1 de janeiro.

O balanço anterior, de terça-feira, dava conta de 25 casos confirmados de sarampo e 114 notificações desde 1 de janeiro.

O boletim epidemiológico hoje divulgado, e referente à semana de 01 a 06 de maio, adianta que os casos confirmados se concentram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (19), onde se registou a única morte até à data, Algarve (7) e Norte (1).

A DGS admite "a possibilidade da transmissão no Algarve estar controlada", mas não exclui "a possibilidade de surgirem novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo", apesar de antecipar que a epidemia de sarampo em Portugal "não terá grande expressão em termos de magnitude".

Dos casos confirmados, 17 reportam-se a adultos com idade igual ou superior a 18 anos, registados em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. No Norte, o único caso verificou-se numa criança da faixa etária entre 1 e 4 anos, não vacinada e com internamento seguido de alta médica.

De acordo com o boletim, o sarampo levou já este ano ao internamento de 13 pessoas, todas com alta. Dos 27 casos confirmados, 17 não tinham a vacina.

Nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, o sarampo foi confirmado em 12 profissionais de saúde, sendo que oito estavam vacinados. A DGS entende que "a incidência em profissionais de saúde impõe a adoção de medidas específicas a conduzir no âmbito dos serviços de saúde ocupacional".