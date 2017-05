Chuva pode cair durante a visita do Papa

A chuva vai regressar a Portugal continental na próxima semana, prevendo-se precipitação durante a visita do Papa Francisco a Fátima, a 12 e 13 de maio, segundo a meteorologista Patrícia Gomes.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta que está previsto o regresso da chuva a partir de dia 10 (quarta-feira) e até domingo (dia 14).

"A esta distância, as probabilidades de chover são razoáveis, rondam os 40 a 65%. A ocorrer, será entre os dias 10 e 14. Assim, durante a visita do Papa poderá ocorrer alguma precipitação", disse.

Francisco é o quarto Papa a visitar Fátima, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917. Tem encontros previstos com o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro António Costa, no dia 13.

Neste dia, o líder da Igreja Católica vai presidir à cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia, a primeira realizada em Portugal, vai decorrer em língua portuguesa, no recinto do santuário de Fátima.

Os anteriores Papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).