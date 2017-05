Vereador da CDU em Cascais detido num protesto

Clemente Alves participava esta terça-feira num protesto contra a construção de um parque de estacionamento pago em São João do Estoril. O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP indicou que “os agentes policiais tentaram que o vereador abandonasse o local, mas este tratou mal um polícia, desobedeceu às ordens e resistiu”

O vereador da CDU na Câmara de Cascais e cabeça de lista pela coligação nas próximas eleições autárquicas, Clemente Alves, foi esta terça-feira detido quando participava num protesto contra uma obra em São João do Estoril.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública explicou à agência Lusa que Clemente Alves foi detido por resistência e coação sobre funcionário, por “não obedecer às ordens e resistir” a abandonar o local.

“Os agentes policiais tentaram que o vereador abandonasse o local, mas este tratou mal um polícia, desobedeceu às ordens e resistiu. Foi detido e levado para a esquadra do Estoril”, indicou à Lusa o Cometlis, acrescentando que a detenção ocorreu cerca das 11h.

Moradores na Quinta da Carreira, em São João do Estoril, “inconformados com o processo de construção clandestino e ilegal de mais um parque de estacionamento pago, junto à estação ferroviária da CP”, marcaram para as 9h desta terça-feira uma ação de protesto popular, na qual marcou presença o vereador Clemente Alves.

Segundo um comunicado da organização da manifestação, os populares estão contra a continuação dos trabalhos, “que se encontram repletos de diversas anomalias técnicas, jurídicas e contrárias ao interesse da população, a qual, aliás, nunca foi ouvida”.

Clemente Alves é também o candidato da CDU nas próximas eleições autárquicas de 1 de outubro, anunciou em fevereiro a concelhia da Coligação Democrática Unitária (CDU).

Em comunicado, a concelhia da CDU de Cascais adiantou que o nome proposto foi aprovado por unanimidade.