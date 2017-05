Sexagenário colhido mortalmente pelo Metro em Matosinhos

Um homem de cerca de 60 anos morreu esta terça-feira, pelas 14h30, após ter sido atingido fora da passadeira pelo metro no sentido Senhora da Hora-Matosinhos Sul

A Metro do Porto confirmou ao Expresso a morte de um sexagenário, colhido quando atravessa a linha do metro, fora da passadeira, junto à Estação de Matosinhos Sul.

Segundo a Metro do Porto a vítima terá atravessado numa zona arborizada e com fraca visibilidade. O alerta foi dado de imediato à empresa Metro do Porto, que mobilizou “de pronto os meios de socorro”. Segundo o gabinete de comunicação da empresa, quando o INEM e a PSP chegaram ao local a vítima já não tinha sinais vitais, tendo sido decretado o óbito no local.

A linha (azul) até há pouco ainda se encontrava condicionada.