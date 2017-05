Quatro mortes nas praias portuguesas esta segunda-feira

A morte de uma mulher numa praia na Póvoa do Varzim eleva para quatro o número de vítimas fatais nas praias portuguesas esta segunda-feira, depois de um casal de espanhóis ter morrido na Nazaré e um homem português ter morrido depois de tentar salvar um casal numa praia da Costa da Caparica

Uma mulher de nacionalidade austríaca, de 66 anos, morreu esta segunda-feira afogada numa praia da Póvoa de Varzim, depois de ter sido arrastada por uma onda, disse à Lusa à fonte da capitania local.

A morte desta mulher eleva para quatro o número de vítimas fatais hoje nas praias portuguesas, depois de um casal de espanhóis ter morrido na Nazaré e um homem português ter morrido depois de tentar salvar um casal numa praia da Costa da Caparica.

O acidente com a mulher austríaca ocorreu ao início da noite, na praia da Lagoa, em Aver-o-Mar, uma freguesia da Póvoa de Varzim, quando a vítima passeava no areal, juntamente com o marido, e foram surpreendidos por uma onda, que os arrastou para o mar.

"O homem ainda conseguiu nadar e, apoiado por populares e um nadador-salvador, foi resgatado, enquanto a mulher acabou por desaparecer no mar. Apesar do esforço desse nadador-salvador e de elementos do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e da Polícia Marítima que se dirigiram para o local, só foi encontrada 20 minutos depois, quando deu à costa", disse José Manuel Coelho, capitão do porto da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.

Segundo o responsável pela capitania local, "equipas médicas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ainda fizeram manobras de reanimação e transportaram a vítima para hospital local, onde óbito acabaria por ser confirmado".

O capitão do porto assegurou que a homem que foi resgatado "está consciente e sem ferimentos graves, embora muito abalado psicologicamente". José Manuel Coelho explicou, ainda, que o casal de austríacos estava na Póvoa de Varzim a gozar um período de férias, estando alojado numa unidade hoteleira da cidade.

Mortes na Nazaré e na Costa da Caparica

Esta tarde, duas pessoas morreram por afogamento na praia da Nazaré, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, adiantando que se trata de um homem e uma mulher, septuagenários, de nacionalidade espanhola.

Segundo o CDOS de Leiria, o alerta foi dado, via 112, às 14h35 e no local estiveram os bombeiros e elementos da Capitania da Nazaré, com sete viaturas e dois meios aquáticos, além da PSP.

Também um homem de 31 anos morreu vítima de afogamento, após ter entrado no mar para tentar salvar as outras duas pessoas, que ficaram feridas, na Costa da Caparica. O homem foi ainda transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde o óbito foi confirmado.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal disse à Lusa que o alerta foi dado às 13h35 e estiveram, na Praia da Rainha, os bombeiros de Cacilhas, INEM e elementos da Polícia Marítima.