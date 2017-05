“Não pode haver trabalhadores na administração pública a fazer um trabalho de excelência sem motivação.” Foi assim, com os olhos postos na função pública, que o secretário-geral da União Geral de Trabalhadores (UGT) sublinhou uma das lutas daquele organismo para os próximos anos. “Os trabalhadores têm de ter um bom patrão e esse patrão é o Estado.”

Carlos Silva discursava esta tarde nas comemorações do Dia do Trabalhador, em Viana do Castelo. Sob o lema “Crescimento, Emprego, Mais Justiça Social”, as comemorações do 1º de Maio juntaram trabalhadores e sindicalistas numa marcha solidária durante a manhã e na luta pelos seus direitos. “O 1º de Maio é um grito de insubmissão da UGT e dos seus trabalhadores”, reforçou o secretário-geral da UGT.

“Nós não queremos trabalhadores a trabalhar até à exaustão: 40 anos de carreira e 60 anos de idade é mais do que tempo para estes terem uma carreira condigna”, adiantou o sindicalista.

Acompanhado pelos gritos de quem o ouve (“UGT, UGT, UGT”), Carlos Siilva volta a referir a necessidade de valorização do interior do país, defendida no último congresso. “O país não é só Lisboa. A UGT tem tido a capacidade de defender a valorização do interior, o crescimento e de dizer à população que, esteja onde estiver, cada português tem o direito de dar o seu contributo ao país.” E remata: “O interior tem o nosso apoio hoje e amanhã.”