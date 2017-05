Encontrado corpo da mulher desaparecida em acidente na costa alentejana

A mulher de 70 anos estava desaparecida desde domingo, na sequência de um despiste de automóvel e queda de uma ravina em São Teotónio, na costa alentejana. Condutor terá sofrido apenas ferimentos ligeiros

Foi encontrado o corpo da mulher de 70 anos que estava desaparecida desde domingo, na sequência de um despiste de automóvel e queda de uma ravina em São Teotónio, na costa alentejana.

O alerta do acidente foi dado no domingo à noite, cerca das 20h40, pelo próprio condutor da viatura, que seguia na estrada da Barca, localidade de Sardão, acompanhado pela mãe, informou o comandante da Capitania do Porto de Sines, Sá Coutinho, em declarações à SIC.

As buscas foram retomadas esta segunda-feira (pelas 7h00) junto à viatura, que tinha já sido encontrada praticamente submersa numa zona “de ravina extremamente acidentada”. A Polícia Marítima, acompanhada por uma lancha, uma corveta e um helicóptero, e os bombeiros de Odemira, encontraram o corpo da mulher já sem vida, disse uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja da Proteção Civil à agência Lusa. Condutor terá sofrido apenas ferimentos ligeiros.