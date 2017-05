Dois mortos e dois feridos por intoxicação por monóxido de carbono em Almeida

Alerta foi dado às 6h16 em Malpartida, no concelho de Almeida, distrito da Guarda, de acordo com o CDOS, da Guarda. A Polícia Judiciária encontra-se no local. Há, para já, dois mortos confirmados e dois feridos

Quando chegaram ao local, os elementos da corporação dos bombeiros de Almeida encontraram um pai, de 42 anos, e uma filha de 14, já cadáveres. Com ferimentos ligeiros, as outras vítimas, a mãe e uma amiga da família foram transportadas para o hospital da Guarda. Informações confirmadas à SIC pelo Comando Distrital de Operações de Socorro. Para já são desconhecidos os contornos do incidente. A polícia judiciária já está no local e tomou conta da investigação. A operação envolveu 10 operacionais, três ambulâncias dos bombeiros de Almeida, uma da Cruz Vermelha de Vilar Formoso e uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital da Guarda.