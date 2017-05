Arménio Carlos: “Eu nunca falei em greve geral, respondi apenas a uma pergunta”

Durante as comemorações do 1º de Maio, esta tarde, em Lisboa, Arménio Carlos desvalorizou as suas declarações ao Diário de Notícias e TSF sobre a possibilidade de convocação de uma greve geral de trabalhadores, “se o Governo não virar à esquerda” nem der respostas em matéria de legislação laboral.

“Eu nunca falei em greve geral, respondi apenas a uma pergunta”, disse esta tarde o secretário-geral da CGTP, em declarações aos jornalistas.“Nós não abdicamos de nenhuma forma de luta.”

Para o sindicalista, é necessário “aumentar a participação da população nas ruas”, mas isso não significa necessariamente que vá convocar uma greve geral de trabalhadores em breve. “Convocar uma greve geral é como construir um edifício: primeiro são precisos caboucos, depois alicerces, depois outros elementos estruturais”, compara.

A negociação é a via para encontrar soluções, mas não é infalível, defende. “É possível? Vamos a isso. Não é possível, cada um faz o seu caminho.”

O sindicalista falava aos jornalistas durante o desfile da CGTP-IN de esta tarde pela avenida Almirante Reis, em Lisboa, com partida do Martim Moniz às 14h30. “A luta continua”, “Maio está na rua” e “Trabalho é um direito” foram alguns dos slogans que se fizeram ouvir esta segunda-feira.