Sampaio recorda Brederode e o seu “dom de não deixar mais nada por dizer”

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio lembra Nuno Brederode dos Santos como um "analista político de enorme capacidade de visão e previsão", destacando o seu "apurado espírito crítico e aguçado sentido de humor".

O cronista morreu na manhã de sábado, aos 73 anos, de doença prolongada, no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, onde estava internado há duas semanas.

"Acabo de perder um grande e velho amigo, muito próximo, companheiro de inúmeras lutas e que foi sempre um sólido e firme apoio ao longo da minha vida política, nomeadamente aquando da minha candidatura à Presidência da República e durante os meus dois mandatos presidenciais", refere Jorge Sampaio, num depoimento enviado à agência Lusa.

O antigo Presidente considera Nuno Brederode dos Santos um "jurista de grande gabarito, observador atento da vida portuguesa, analista político de enorme capacidade de visão e previsão, dotado de uma inteligência fulgurante".

Para Jorge Sampaio, o cronista tinha uma "vasta cultura de leitor insaciável, um talento único para encontrar as palavras certas ou formulações" e "o dom de não deixar mais nada por dizer".

"Nuno Brederode dos Santos foi um homem de convicções fortes, de ideais e princípios republicanos e de esquerda inabaláveis. Foi sempre uma pessoa muito disponível, solidária e a enorme liberdade com que desenhou e deu rumo à sua vida, permitiu-lhe abrigar nela longas e sólidas amizades", sublinha, acrescentando que a sua morte "abre uma enorme e dolorosa cratera na trama do tempo que faz e desfaz as vidas humanas".

Jorge Sampaio diz ainda que "o dia de hoje é de grande pesar, moldado por um sentimento de infelicidade profunda".

Nuno Brederode dos Santos fez a sua vida profissional no Instituto de Participações do Estado, filiou-se no Partido Socialista em 1977 e foi conselheiro político do Presidente da República Jorge Sampaio, entre 1996 e 2006.

O funeral do cronista Nuno Brederode dos Santos, que morreu hoje aos 73 anos, realiza-se na segunda-feira, 01 de maio, para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, disse à agência Lusa fonte da família.

O velório decorrerá a partir das 15h de domingo no Museu da Cidade, de onde partirá o funeral no dia seguinte, também às 15h, para o Cemitério dos Prazeres.