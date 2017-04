Redes ajudam refugiados a fugir de Portugal

Portugal é um dos (poucos) bons alunos do programa europeu de recolocação de emergência. Os 1271 refugiados que já recebeu desde 17 de dezembro de 2015 colocam o país num orgulhoso quinto lugar entre os países-membros que mais contribuíram para minorar o fluxo migratório que assolou a Grécia e a Itália. Mas no quadro de honra falta uma barra de subtração: mais de 400 já terão deixado o país, numa última etapa da rota de fuga até a Alemanha, França, Holanda, Suécia e Bélgica, os destinos sonhados quando ainda estavam na Síria, Eritreia, Iraque ou Sudão. E tal como nos países de origem, em Portugal também muitos terão pago a traficantes para os levarem.

“Estamos a investigar o funcionamento de redes transnacionais que promovem e auxiliam estes movimentos secundários de refugiados recolocados em Portugal”, avançou ao Expresso fonte policial. Estas organizações, cuja nacionalidade ainda está a ser apurada, têm ramificações nas portas de entrada da Europa — principalmente na Grécia, mas também em Itália — onde contactam inicialmente os migrantes e lhes explicam que devem aceitar ser colocados pela União Europeia em “países menos pretendidos” e lhes asseguram, a troco de pagamento, a última passagem. O mesmo fenómeno “está a ocorrer noutros países europeus”, como o Luxemburgo, Suíça, Letónia, Lituânia, Estónia ou Roménia.

O Expresso sabe que o Governo está a acompanhar a situação e a partilhar informação com a EASO (o gabinete europeu de apoio em matéria de asilo), reconhecendo a existência de “indícios de que alguns refugiados possam estar a ser auxiliados a deslocar-se para outros países, nomeadamente a constatação de que o tempo de permanência em Portugal era cada vez mais curto.” O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) está a investigar as situações identificadas “que podem consubstanciar casos de auxílio à imigração ilegal” e “tem havido sempre troca de informações com os serviços congéneres dos outros Estados-membros e os mecanismos de cooperação estão a funcionar”.

A viagem clandestina é feita por terra, quase sempre de autocarro. Aliás, nas redes sociais, onde todos os refugiados estão presentes, Portugal é descrito como um país a partir do qual é possível viajar para qualquer Estado europeu, dali até à Finlândia, sem fronteiras. A Gare do Oriente, em Lisboa, é identificada como o ponto privilegiado de partida das carreiras internacionais, mas também há transportes de Braga, Chaves, Porto, entre outras cidades. Nos mesmos sites, a Alemanha é o eldorado que tudo dá e a que todos devem aspirar.

179 estão de regresso

A fuga faz-se às escondidas, porque o programa europeu que os trouxe para Portugal impede-os também de partir. Ditam as regras da recolocação que um migrante não pode escolher o país de acolhimento, mas pode rejeitar o que a Organização Internacional para as Migrações (OIM) lhe atribui. Se decidir aceitar o Estado proposto, será esse o responsável pela sua proteção, dando-lhe acesso a habitação, educação, saúde e integração laboral. O movimento secundário e a permanência noutro país não são permitidas, e caso sejam localizados os refugiados serão reenviados para Portugal (como prevê o Regulamento de Dublin), a única forma de residirem legalmente na Europa.

Nos Estados para onde fogem não têm qualquer estatuto humanitário, não podendo aí trabalhar ou morar de forma legal. Os seus dados biométricos são inseridos na Eurodac, espécie de base europeia do asilo, que trava qualquer duplicação de proteção.

Até ao momento, Portugal já foi informado da localização noutros Estados-membros — Alemanha, França, Holanda, Suécia e Bélgica — de 179 refugiados originalmente recolocados em vários pontos do território nacional. De acordo com informação recolhida pelo Expresso, “algumas dezenas” já terão mesmo regressado a Portugal e retomado os processos de integração, sendo que a organização do processo de transferência cabe aos países onde foram detetados ilegalmente.Américo Nave já suspeitava que havia ajuda por trás das fugas a que foi assistindo. “Para os refugiados é só mais um trajeto, e Portugal é uma ponte para a Europa que eles querem”, afirma. Dirigente da Crescer na Maior, a associação responsável pela integração dos refugiados ao abrigo do Plano Municipal de Acolhimento da Câmara de Lisboa, viu partir mais de metade dos migrantes que acolheu. No fim de março, dos 59 recebidos permaneciam apenas 24. O compromisso da CML é receber 500.

“Estamos em Lisboa, na capital, não há problemas de isolamento ou deslocalização para justificar a partida, nem falta de condições. Vivem todos em casas autónomas, com a sua chave, no centro da cidade”, conta. “E também não pode ser dificuldade de integração, porque muitos partiram poucos dias após chegarem. Nem sabiam ainda bem onde estavam”.

Os primeiros que fugiram foram homens jovens sozinhos, maioritariamente eritreus. A associação mudou então de estratégia e passou a acolher também famílias. “Chegámos a ter quatro, cheias de filhos, três sírias e uma iraquiana, e no espaço de dois dias fugiram todos. Uma delas, um casal com quatro crianças, andava ansiosa, perguntava quando chegava a bolsa. O dinheiro chegou num sábado, na segunda seguinte já não estavam cá. Foi aí que eu tive a certeza de que havia premeditação”.

Ninguém avisou que ia partir. “Acho que têm medo de que vamos impedir a sua partida. Mas nunca o faríamos. As pessoas são livres de ir ao encontro dos seus sonhos. Não os podemos forçar à inclusão.” Até hoje só um regressou.