O verão nem sempre é azul

Quais os cuidados a ter com crianças e jovens agora que o bom tempo parece ter chegado? Até aos 18 anos, os afogamentos são um dos maiores perigos

getty

Maria José Fonseca não esquece o caso daquela menina de cinco anos. Marcou-a, embora não saiba explicar porquê. A médica neurologista pediátrica, há 22 anos no Hospital Garcia de Orta, em Almada, recebe todos os anos um ou dois casos de afogamento ou pré-afogamento de crianças em idade pré-escolar. Mas nunca conseguiu afastar da mente esta menina autista. “Era muito especial”, conta. “As crianças autistas têm uma apetência especial pela água, não têm medo dela. São imprevisíveis. Neste caso, a menina faleceu na piscina de um vizinho, que não tinha cancelas e se encontrava aberta.”

Há menos tempo, chegou-lhe às mãos uma outra criança, de dois anos, vítima de pré-afogamento. Ficou com sequelas para a vida, lesões equivalentes às de uma paralisia cerebral. O desfecho de uma tarde de verão não foi tão violento como no primeiro caso, mas nunca será possível voltar atrás no tempo. “Estava muita gente em casa, muita família, e todos pensavam que a criança estava com uma pessoa diferente.” É algo que acontece com frequência. O verão é pródigo nestas situações. Mas não só. A médica deixa o alerta: “O grande perigo dos afogamentos são as piscinas. E isso não acontece só na época balnear.”

É nos meses de férias — em particular julho e agosto — que se registam mais mortes de crianças e jovens menores de idade, nomeadamente por afogamento. Na Europa, segundo dados de 2008 da OMS, todos os anos morrem 5000 crianças e jovens até aos 19 anos por esse motivo. Em Portugal, morreram, entre 2002 e 2014, 215 menores. Mas não são só as mortes que devem preocupar. Nos últimos 13 anos, 512 crianças foram internadas na sequência de afogamentos — o que muitas vezes implica sequelas neurológicas ou motoras que as acompanham vida fora.

Por cada criança que morre afogada, mais do dobro é internada. Maria José Fonseca explica que as sequelas mais comuns, nos casos de pré-afogamentos, são os défices neurológicos. Alerta que as crianças “nunca devem estar sozinhas, devem ser ensinadas a nadar” e, no caso de serem crianças especiais, devem ser alvo de uma vigilância ainda maior. A neurologista esclarece ainda que a água do mar ou a água doce têm consequências diferentes, nos casos de afogamento: a água salgada tem muito sódio, o que faz com que entre nos alvéolos pulmonares e atraia uma grande quantidade do líquido entre as células. O tempo passado debaixo de água e o volume de água ingerido são fatores determinantes. Uma vez a água alojada nos pulmões, o órgão já não consegue fazer chegar o oxigénio às células.

Outro grupo de risco, além das crianças que ainda não sabem nadar, é o dos adolescentes. Por razões completamente distintas — desafio, rebeldia, gosto pelo risco —, são propensos a sofrerem acidentes em mergulhos perigosos, casos que disparam no verão. Que o diga a médica fisiatra Isabel Batalha, diretora do serviço de reabilitação pediátrica e de desenvolvimento do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, na área da grande Lisboa. Chegam mais rapazes, vítimas destes acidentes trágicos. Marcou-a, em particular, a história de um jovem de 17 anos, a um mês de terminar os exames do 12º ano. Num dia quente, a pedir praia, um grupo de amigos decide ir a banhos, para ganhar coragem para o fim dos estudos. “Os rapazes desafiaram-se. As raparigas assistem e, na explosão de adrenalina e testosterona, as acrobacias aparecem por magia. De repente, alguém dá um salto mortal e não volta à tona. ‘Está a brincar’, pensam os outros — mas o tempo passa e não volta a aparecer. O pânico instala-se. É urgente encontrá-lo e pedir ajuda”, conta a médica. Quando chega a Alcoitão, acompanhado pela mãe, vem “assustado, porque não consegue movimentar os braços nem as pernas”. “A mala que traz para o internamento está carregada de esperança”, partilha a médica, mas um longo caminho espera-o. Com o tempo, reconstrói um novo projeto de vida. Mas a cadeira de rodas acompanhá-lo-á para sempre. O pai sofre à distância, por não poder largar o trabalho. “O evento é brusco, dramático e devastador. Além do sofrimento direto da criança ou do jovem, há sempre uma mancha de dor e sofrimento que se estende a toda a família, nomeadamente pais e irmãos.” A médica ressalva a importância das campanhas de sensibilização, que apesar de tudo, têm reduzido os casos que chegam. Mas assume que “bombardeou” os filhos, hoje adultos, com os exemplos que lhe chegavam.

infografia carlos esteves

A tendência de mortes por afogamento tem vindo a cair em Portugal, ao longo da última década. Na época balnear passada (1 de maio a 30 de setembro de 2016), a Autoridade Marítima Nacional totalizou 17 casos mortais em praias vigiadas — três vítimas eram menores. Foram ainda 1032 as situações de assistência a primeiros socorros. A tendência decrescente não significa que haja motivo para abrandar a vigilância. Afinal, é em locais não vigiados — piscinas, tanques ou praias fluviais — que ocorrem mais mortes. A idade das crianças também é um fator de risco: quanto mais novas, mais propensas a terem um acidente potencialmente fatal. Dados facultados pela Associação para a Promoção da Segurança Infantil revelam que mais de um terço das crianças que morrem por afogamento em Portugal (33,5%) tinham menos de quatro anos. Os rapazes também são mais atreitos a este tipo de acidente: 68,3% dos casos de afogamentos registados entre 2005 e 2015 ocorreram com crianças do sexo masculino.

Há conselhos que são puro bom senso, mas que nunca é demais lembrar. Quando o verão chegar, prefira as praias que têm nadadores-salvadores. Em Portugal, há 250 km de praias vigiadas e 350 km de praias não vigiadas, assegurava Nuno Leitão, presidente do Instituto de Socorro a Náufragos, o ano passado. Os 4100 nadadores-salvadores contratados asseguram, durante a época balnear, a vigilância. Se tiver crianças pequenas, não as perca de vista — só no ano passado, 36 crianças perdidas na praia foram recuperadas com sucesso pela Autoridade Marítima Nacional.

A exposição solar é outro fator a que é preciso dar muita atenção, no caso das crianças e dos jovens. Ainda para mais porque é cumulativa — ou seja, o excesso de sol que apanhamos na adolescência pode manifestar-se décadas mais tarde. Maria José Bento, coordenadora do Registo Oncológico do Norte, alerta que as projeções de cancro de pele para 2020 indicam “um aumento dos melanomas”, o que se deve, essencialmente, à “mudança do estilo de vida e ao crescendo do comportamento de risco”. Por muito que já saiba, há regras que não mudam. Evite expor-se ao sol no horário mais intenso, das 11h às 17h. Use sempre protetor solar e nunca faça mais de 1,5 hora de exposição solar seguida. Férias boas são férias seguras.