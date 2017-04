Morreu o padre Carreira das Neves, “um dos nomes mais importantes nos estudos bíblicos”

O padre franciscano Joaquim Carreira das Neves faleceu esta sexta-feira aos 82 anos, confirmou a Província Portuguesa da Ordem dos Frades Menores à agência Ecclesia.

Nascido a 26 de junho de 1934, na Caranguejeira, em Leiria, Joaquim Carreira das Neves foi ordenado sacerdote em 1958. Licenciou-se em Teologia, na Universidade Antonianum de Roma, frequentou o Instituto Pontifício Bíblico de Roma e o Instituto Bíblico da Flagelação de Jerusalém, e doutorou-se em Teologia Bíblica na Universidade Pontifícia de Salamanca, em 1967, com uma tese sobre a Teologia na Tradução Grega dos Setenta no Livro de Isaías. Foi professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, onde lecionou Teologia Bíblica, e membro da Academia das Ciências de Lisboa.

Além de ter escrito várias obras científicas e de divulgação, foi autor de diversas obras literárias ligadas aos estudos bíblicos, nomeadamente “As Grandes Figuras da Bíblia”. Entre os seus livros encontram-se títulos como “Jesus Cristo - História e Fé”, “Jesus de Nazaré, Quem és tu?”, “As Novas Seitas Cristãs e a Bíblia”, “Deus existe?”, “O Rosto e as Imagens” e “Ler a Bíblia no Século XXI”.

Em 2013, foi publicado o livro “O Coração da Igreja tem de Bater”, em que Carreira das Neves, em conversa com o jornalista António Marujo, além de expor algumas das ideias centrais do seu pensamento, fala sobre a sua infância na Caranguejeira, onde chegou a “roubar” comida em casa para dar mais aos pobres da aldeia, e sobre a doença que o atormentou em diversas fases da sua vida e que o deixou muitas vezes “às portas da morte”. Além da entrevista, o livro reúne dez texto inéditos do autor sobre questões relacionados com a Bíblia, acompanhados por uma série de retratos seus.

Joaquim Carreiras das Neves colaborou ainda regularmente com o programa Ecclesia (RTP2). A Paulinas Editora, que editou muitas das suas obras, descreve-o “um dos nomes mais importantes nos estudos bíblicos em Portugal”. “Apesar dos seus profundos conhecimentos e erudição acerca da Bíblia, ele consegue também aproximar-se do grande público pela acessibilidade e clareza com que fala dos assuntos”, explica a editora.